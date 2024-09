La venda de vehicles elèctrics a Europa cau en picat | Europa Press

La caiguda en les vendes d’automòbils elèctrics a la Unió Europea durant l’agost de 2024 ha generat preocupació tant en la indústria com en els reguladors. Les vendes de vehicles elèctrics van caure un alarmant 43,9% respecte al mateix mes de l’any anterior, tal com ha recollit recentment Euronews, mentre que les vendes totals d’automòbils nous van caure un 18,3%. Aquest descens afecta els principals mercats europeus, amb Alemanya liderant la caiguda (-27,8%), seguida de França (-24,3%), Itàlia (-13,4%) i Espanya (-6,5%). En contrast, durant l’agost de 2023, el mercat automobilístic va experimentar un creixement del 21%, reflectint una tendència més optimista.

Malgrat el creixement modest en les matriculacions de vehicles nous entre gener i agost de 2024 (+1,4%), les dades acumulades mostren que les vendes a França i Alemanya han caigut lleugerament en comparació amb l’any anterior. No obstant això, Espanya i Itàlia van registrar un lleuger creixement, amb augments del 4,5% i 3,8% respectivament. La quota de mercat dels vehicles elèctrics a la UE se situa en el 14,4%, molt per sota del 21% registrat en 2023.

La situació ha generat inquietud pel compliment dels objectius d’emissions de CO₂ fixats per al 2025. L’Associació Europea de Fabricants d’Automòbils (ACEA) ha advertit que la indústria necessita mesures urgents per complir amb la normativa de 95 grams de CO₂ per quilòmetre per a aquesta data. Entre els principals obstacles, destaquen la falta d’infraestructures de càrrega i recàrrega d’hidrogen, l’escassetat d’energia verda assequible i els incentius fiscals insuficients. A més, la indústria s’enfronta a problemes en el subministrament de matèries primeres, hidrogen i bateries, cosa que agreuja les dificultats de producció.

Si no es prenen mesures immediates, les conseqüències podrien ser severes. Els fabricants es veurien obligats a aturar la producció de fins a dos milions de vehicles o afrontar multes significatives per incompliment de les normatives d’emissions. Davant aquest panorama, ACEA ha mostrat la seva disposició a discutir mesures a curt termini per assegurar que els objectius de CO₂ de 2025 siguin assolibles, però queda clar que serà necessari un esforç conjunt entre els governs, la indústria i els consumidors per revertir l’actual tendència.

Els altres fronts oberts per a la indústria de l’automòbil europea

A més dels desafiaments específics que enfronta la indústria automobilística europea, el context global també agreuja la situació. A nivell mundial, la demanda de matèries primeres essencials per a la producció de vehicles elèctrics, com el liti, el cobalt i el níquel, ha experimentat un augment significatiu de preus a causa de la creixent competència i les tensions geopolítiques en les regions on s’extreuen aquests recursos. Aquesta situació ha elevat els costos de producció, limitant el marge de maniobra dels fabricants per oferir preus competitius als consumidors.

El desenvolupament d’una infraestructura de càrrega adequada segueix sent una de les barreres més grans per a l’adopció massiva de vehicles elèctrics. Segons dades recents de la Comissió Europea, s’estima que la Unió Europea necessitaria almenys 6,8 milions de punts de càrrega per a 2030, però el progrés fins ara ha estat lent. Actualment, el nombre d’estacions de recàrrega disponibles està molt per sota d’aquest objectiu, cosa que crea incertesa entre els consumidors sobre la viabilitat de fer la transició cap als vehicles elèctrics.

D’altra banda, diversos països han començat a retirar els incentius fiscals i les subvencions per a la compra de vehicles elèctrics, fet que ha afectat negativament les vendes. Països com Alemanya i França, que havien estat líders en oferir incentius generosos, estan revisant les seves polítiques a causa de la pressió fiscal i el cost de mantenir aquests programes a llarg termini. Sense aquests incentius, l’avantatge financer d’optar per un vehicle elèctric disminueix considerablement davant els models tradicionals de combustió.

Pel que fa a l’energia verda, que és crucial perquè els vehicles elèctrics compleixin la seva promesa de reduir les emissions de CO₂, el seu desplegament continua sent insuficient. Les inversions en fonts renovables com la solar i l’eòlica no han avançat al ritme necessari per cobrir la demanda addicional que generaria una flota de vehicles elèctrics en creixement. Això planteja el risc que molts d’aquests vehicles acabin sent alimentats per electricitat generada a partir de fonts no renovables, fet que reduiria el seu impacte positiu en les emissions globals.