L'empresa catalana Enkitek dissenya un robot per recollir fruita i verdura amb IA i 3D | Enkitek

L'empresa catalana Enkitek ha dissenyat un robot per controlar la qualitat i el grau de maduració de fruites i hortalisses i identificar el moment de recollir-les, complementant la mà d'obra tradicional, amb la combinació de sensors de 3D i la IA.

A més d'analitzar la maduració, el robot localitza els aliments dins de la parcel·la i els recull sense perdre qualitat, informa aquest diumenge la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat en un comunicat.

El projecte ha comptat amb una ajuda de 10.000 euros de l'agència per a la competitivitat de l'empresa de la Conselleria (Acció) procedent del programa de cupons del Digital Innovation Hub de Catalunya (DIH4CAT) per a la prova de tecnologies digitals avançades, i el proveïdor tecnològic del projecte ha estat Eurecat.

Les primeres operacions s'estan duent a terme amb la recol·lecció de maduixes en cultiu hidropònic --mètode on no s'utilitza cap tipus de terra-- i l'empresa està treballant per adaptar el dispositiu robòtic a altres tipus de fruites i hortalisses.

El CEO d'Enkitek, Víctor Canton, ha assegurat que l'automatització mitjançant aquesta tecnologia "permetrà potenciar el cultiu sense sòl i fer front a problemes com la manca de terreny fèrtil o possibles episodis de sequera".