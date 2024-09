El Govern central eleva el creixement econòmic del país al 2,7%

Foto: EuropaPress i CanvaPro de Giuseppe Ramos V

El ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciat aquest dilluns que el Consell de Ministres de demà aprovarà una nova actualització de les previsions macroeconòmiques per als propers tres anys.

Per al 2024, el ministre ha avançat que la previsió de creixement es revisarà tres dècimes a l'alça, del 2,4% al 2,7%. Cos, en declaracions a Telecinco , ha destacat que els últims mesos s'ha produït "un ajustament a l'alça continu" de les previsions per a l'economia espanyola "per part de tots els analistes domèstics i internacionals".

"Nosaltres anirem en línia del que estan fent els experts i efectivament actualitzarem a l'alça les nostres previsions per als propers tres anys, i ho farem el dia de demà", ha afirmat el titular d'Economia. Davant d'aquesta perspectiva, el ministre ha assenyalat que l'esforç d'ajust que haurà de fer Espanya per complir les noves regles fiscals europees "en gran mesura podrà ser reduït" si el país creix més, les bases imposables pugen i creix la recaptació.

"Les noves regles anticipen que aquest esforç s'ha de traduir cap endavant en una evolució de la despesa compassada amb el nostre creixement, per tant, com més creixem, i és aquí on hem de posar ara mateix l'esforç, més podrem seguir i fins endavant i menor serà l'ajust que hàgim de fer nosaltres o qualsevol altre país de la Unió”, ha emfatitzat.

Ha recordat que la senda fiscal plantejada marca un objectiu ambiciós, que és acabar aquest any amb un dèficit del 3% del PIB, baixar fins a un 2,5% el següent i arribar a l'1,8% el 2027. "Aquesta senda plantejada ja al mes de juliol és la que creiem que serà compatible amb complir els requisits fiscals que ens exigeixin des d'Europa", ha subratllat.

Més mesures en els propers mesos per a habitatge

Tot i aquesta millora de les perspectives macroeconòmiques, Cuerpo ha reconegut que des del Govern són "conscients" que hi ha moltes llars que encara segueixen sentint l'impacte, per exemple, de la pujada dels preus, dels lloguers o de les últimes pujades dels tipus d'interès en les seves hipoteques i ha assegurat que des de l'Executiu segueixen treballant perquè aquesta bona evolució de l'economia "es reflecteixi també al seu dia a dia".

Precisament pel que fa al problema de l'habitatge, el ministre ha explicat que Espanya parteix d'un context d'infrainversió en construcció d'habitatge, i s'uneix que cada vegada s'incrementa més el nombre de llars, encara que són llars més petites. "Això el que genera és una pressió a l'alça quant a la necessitat de nou habitatge, quant a la necessitat d'una oferta més gran i aquest és just el punt en què estem treballant", ha assenyalat el ministre.

Així, a banda de les mesures ja aprovades, el titular d'Economia ha assegurat que hi haurà més mesures "al llarg dels propers mesos", "perquè és sens dubte un dels problemes més importants per als ciutadans a Espanya".