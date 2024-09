El dineral que s'estalvien les empreses cada any per no pagar les hores extres

Fotomuntatge de Canva Pro

Espanya registra 2,6 milions d'hores extres no pagades cada setmana, cosa que equival en termes anuals a un cost laboral de 3.254 milions d'euros que els ocupadors deixen de pagar a treballadors, Seguretat Social i Agència Tributària entre salari, impostos directes i cotitzacions socials, segons ha calculat el sindicat Comissions Obreres (CCOO).

"Les hores extres treballades, però no pagades pels ocupadors, segueixen sent un abús habitual per a centenars de milers de treballadors", ha denunciat el sindicat a l'informe titulat 'L'abús de les hores extra no pagades a Espanya', publicat aquest dilluns .

Per a CCOO, això és una forma d'explotació laboral que fa dècades que està present i que no s'ha aconseguit reduir sensiblement en els darrers anys, malgrat l'aprovació de normativa específica com el registre obligatori de la jornada de treball.

Amb les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA), que elabora l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el sindicat adverteix que 419.000 persones treballen setmanalment hores extres no pagades (un 2,3% de la població assalariada). un volum de 2,61 milions d?hores.

Segons CCOO, cada persona fa 6,3 hores no pagades a la setmana de mitjana, amb un cost laboral no pagat de 141 euros setmanal de mitjana i 7.370 euros a l'any.

A més, l'INE detecta que més d'un milió de persones assalariades a jornada completa treballen habitualment més hores de les que tenen pactades, sense disposar de dades que aquestes hores es paguin i es cotitzin.

Dins d'aquest milió d'assalariats que treballen per sobre de la jornada pactada, segons la informació recollida per CCOO, hi ha 636.000 persones amb una jornada de 40 hores setmanals que treballen de manera habitual un nombre més gran d'hores, "cosa que a priori vulneraria la legislació laboral en matèria de jornada laboral".

Els sectors amb més volum d'hores extra no pagades són educació, indústria, hostaleria i comerç, mentre que aquells on un percentatge més gran dels seus treballadors realitza hores extra no pagades són finances i assegurances, serveis professionals, científics i tècnics, energia, educació i informació i comunicacions.

Amb tot, el sindicat calcula que el volum d'hores extres treballades a Espanya equivaldria a crear 170.000 llocs de treball a jornada completa, 70.000 dels quals corresponen a les hores extra no pagades.