El Banc Popular de la Xina anuncia mesures financeres, immobiliàries i borsàries per relançar l'economia | Europa Press

El Banc Popular de la Xina (PBOC, per les seves sigles en anglès) ha anunciat aquest dimarts una bateria de mesures que pretenen atallar la desaceleració i relançar l'economia per complir amb l'objectiu oficial de creixement del 5% del PIB per al 2024.

D'aquesta manera, el governador de l'institut emissor, Pan Gongsheng, ha comunicat que es reduirà la ràtio de requisits de reserves mínimes per als bancs en 50 punts bàsics, quedant-se en nivells de 2020, però això permetrà millorar el capital circulant.

Així mateix, l'entitat ha retallat en 20 punts bàsics la taxa aplicada als préstecs amb venciment a set dies, el nou índex de referència del PBOC, del 1,7% al 1,5%. Aquesta seria la primera vegada en l'última dècada que s'adopten ambdues mesures el mateix dia.

Paral·lelament, el tipus d'interès a la facilitat de préstec a mitjà termini baixarà uns 30 punts bàsics i el de tipus preferencials de crèdit entre 20 i 25 punts bàsics.

Pan també ha informat que es donarà suport al sector immobiliari xinès al baixar de mitjana els interessos per a les hipoteques en 50 punts bàsics, la qual cosa podria afectar un import total de fins a 5,3 bilions de dòlars (4,757 bilions d'euros). Al mateix temps, es revisarà a la baixa, del 25% al 15%, l'entrada mínima per accedir a una hipoteca de segona residència.

A més, el PBOC ha indicat que estaria considerant crear un fons d'estabilització borsària que injectaria inicialment una liquiditat de fins a 800.000 milions de iuanes (102.112 milions d'euros) als mercats.

El suport de Pequín a les borses consistiria en una línia de 'swap' de 500.000 milions de iuanes (63.820 milions d'euros) i una de représtec de 300.000 milions de iuanes (38.292 milions d'euros). Pan ha afirmat que podrien afegir-se altres 500.000 milions de iuanes per fases.