El president d'Iberdrola, a la Setmana del Clima de Nova York: “Podem subministrar l'electricitat neta que el món necessita”

Ignacio Galán, a la Setmana del Clima de Nova York | Iberdrola

El president d'Iberdrola, Ignacio Galán, ha participat a la Setmana del Clima 2024 a Nova York. La seva presència respon al compromís de la companyia amb la transició energètica, un camí en què està alineada amb Nacions Unides.

Durant el seu viatge, Galán ha assegurat que el futur del planeta passa per transformar la demanda d'energia fòssil en elèctrica d'origen renovable. “Creiem que les coses s'estan movent al món, potser no a la velocitat que ens agrada a tots, però s'estan movent. Necessitem generar una demanda d'electrificació modificant molts usos que utilitzen energia fòssil. Per exemple, tots els temes relatius a la climatització o el transport, però també fan falta unes xarxes elèctriques per portar-ho a terme”, ha explicat.

Galán ha insistit en els avantatges de les tecnologies verdes davant les fòssils. “Les energies renovables són avui més competitives que les fòssils. Si comparem noves centrals d'energies fòssils amb noves centrals d'energies renovables, la inversió necessària és menor en les renovables, el cost de manteniment és inferior i, a més, no té cost variable. No ha d'estar subjecte a les fluctuacions dels combustibles”, ha afirmat.

Entre les diferents reunions a les quals ha assistit, el president d'Iberdrola ha participat al Fòrum de Lideratge Climàtic TIME100, que convoca els directius de les empreses més compromeses amb el canvi climàtic. Així mateix, ha intervingut en una taula rodona juntament amb Jennifer Granholm, secretària d'Energia dels Estats Units, i Fatih Birol, director executiu de l'Agència Internacional d'Energia.

El panell, titulat "L'economia verda ja és aquí", ha abordat la transició energètica a nivell mundial, el progrés del desplegament d'energies renovables i l'impacte de polítiques com la Llei de Reducció de la Inflació als Estats Units. Galán ha assenyalat que l'enfocament d'Iberdrola en energies netes ha permès que la companyia creixés considerablement durant les darreres dues dècades, amb ambiciosos plans d'inversió centrats en donar suport a la pròxima transició energètica, incloent 30.000 milions de dòlars (quasi 27.000 milions d'euros) només als EUA fins al 2030.

El president d'Iberdrola ha tornat a referir-se a la necessitat de “regulacions estables i predecibles” per garantir la inversió en renovables i avançar en la transició energètica. “Podem subministrar l'electricitat neta que el món necessita”, ha sentenciat.

Al novembre de 2023, just abans de la COP28, Galán va ser inclòs a la llista inaugural de TIME100 Climate, que reconeix els 100 líders més innovadors que impulsen l'acció climàtica empresarial.

Compromesos amb la transició energètica

Iberdrola és una de les empreses més compromeses amb la transició energètica. Aquesta setmana s'ha conegut que és una de les companyies que lideren les polítiques contra el canvi climàtic, segons el rànquing que elabora la consultora InfluenceMap.

Sota el lideratge de Galán durant les darreres dues dècades, Iberdrola ha invertit més de 160.000 milions d'euros per impulsar la transició a l'energia neta. L'enfocament d'Iberdrola en energies renovables, xarxes intel·ligents i emmagatzematge l'ha col·locat a la vanguarda de la transició energètica. La companyia s'ha compromès a invertir 46.000 milions d'euros per donar suport a la transició fins al 2026.

Durant les darreres dues dècades, Iberdrola ha passat de ser la vintena empresa elèctrica de serveis públics a situar-se entre les tres primeres del món per capitalització de mercat, al mateix temps que lidera la indústria en ambició climàtica. El seu valor en borsa, en torn a màxims històrics, supera els 86.000 milions d'euros.

Galán ha culminat el tancament de les 17 plantes de carbó i fuel d'Iberdrola a tot el món i, al mateix temps, ha establert una capacitat d'energia renovable líder en la indústria de més de 43.400 megavats.