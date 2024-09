La fira The District torna a la Fira: quin serà el seu impacte a Barcelona?

Una imatge d'una edició anterior. Foto: The District

El Congrés Immobiliari Europeu The District 2024 espera generar un impacte econòmic de 27 milions d'euros a Barcelona . L'esdeveniment reunirà més de 12.000 directius de més de 30 països entre aquest dimecres 25 i el proper divendres 27 de setembre al recinte de Fira de Barcelona Gran Via, ubicat a l'Hospitalet de Llobregat.

Aquest congrés té com a objectiu analitzar les oportunitats d'inversió al sector immobiliari, destacant l'habitatge assequible com un actiu clau que s'impulsarà mitjançant la col·laboració entre el sector públic i el privat. A més, l'esdeveniment permetrà anticipar les grans tendències del mercat immobiliari per al 2025 i fer un balanç de l'exercici del sector durant el primer semestre d'aquest any.

A l'esdeveniment participaran executius d'importants empreses de capital, com Blackstone, Rockfield, Stoneshield, Hines i Brookfield, que analitzaran la situació actual i els desafiaments que enfronten, enfocats a les necessitats socials.

The District World Summit

El congrés també comptarà amb The District World Summit, una cimera europea centrada en les fonts de capital. Aquesta inclourà la participació de 417 ponents, tots líders globals del sector immobiliari.

Alguns dels principals participants són James Seppala, cap de béns arrels a Europa per a Blackstone; Vanessa Gelado, directora d'Hines Espanya; Pau Amat, director regional d'inversions d'Emea a Zuric; Ayman Alawadhi, director del grup inversor a Unió dels Emirats Àrabs i Aràbia Saudita, The Corporate Group LLC; Juan Pepa, fundador de Stoneshield; Gael Le Lay, CEO de Petra-Hova Hospitality; Juan Manuel Acosta, CIO de Rockfield; i Alberto Nin, director d?inversions i béns arrels de Brookfield.

Què és The District?

The District és el congrés de referència al sector immobiliari europeu, on es reuneixen professionals i líders de grans empreses per discutir el futur del mercat. Se centra en tendències d'inversió, col·laboració publicoprivada i en l'anàlisi dels desafiaments del sector, especialment l'habitatge assequible. L'esdeveniment té una gran rellevància pel seu impacte econòmic i per la qualitat dels participants, que són influents en la presa de decisions dins la indústria immobiliària globalment.