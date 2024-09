BNEW 2024 apostarà per la mobilitat sostenible en el futur

Un cotxe elèctric. Foto: BNEW

Les vendes mundials de cotxes elèctrics arribaran als 17 milions d'unitats aquest any . Segons l?Agència Internacional de l?Energia, s?espera que un de cada cinc cotxes venuts a tot el món aquest any sigui elèctric.

Per això, a la Barcelona New Economy Week (BNEW) d'aquest 2024 s'abordaran les claus per assolir una mobilitat sostenible en el futur.

A més, cal tenir en compte que ús del transport públic a Espanya va créixer un 18,2% el 2023. I és que, segons les dades de l'enquesta Global Consumer Survey de Statista, el 34% dels espanyols es decanten pel transport públic .

L'ús de la Intel·ligència Artificial (IA) en la gestió del trànsit, mobilitat autònoma, multimodalitat, micromobilitat i transport públic intel·ligent són algunes de les qüestions que centren el programa de BNEW Mobility, que es durà a terme els dies 7 i 8 de octubre.

A més, la col·laboració entre fabricants d'automoció i empreses tecnològiques accelera el desenvolupament de vehicles autònoms, una de les innovacions més disruptives de la nova economia. Per exemple, A més, Baidu , gegant tecnològic xinès, impulsa el desenvolupament de vehicles autònoms a través de la plataforma de codi obert Apollo . Els fabricants accedeixen a tecnologies avançades de conducció autònoma —com a sistemes de percepció precisa, simulació, mapes d'alta definició i control intel·ligent—, cosa que els permet accelerar els seus projectes de vehicles autònoms i reduir costos, en no haver de desenvolupar aquestes tecnologies des de zero . A canvi, Baidu amplia el seu ecosistema i recopila valuoses dades de conducció que milloren els seus algorismes d'IA, accelera la innovació col·lectiva i enforteix la seva posició com a líder al sector de vehicles autònoms.