Això és el que ha pujat la pensió de jubilació d'autònoms catalans

La presentació de linforme. Foto: Europa Press

La pensió de jubilació dels autònoms catalans ha crescut un 9,5% el 2023 , el primer any d'implementació de la reforma del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) , segons recull l'informe Situació del treball autònom a Catalunya 2023 elaborat pel Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc).

La consellera de l'òrgan consultiu Yèsika Aguilar ha valorat positivament el nou sistema de cotització, basat en els rendiments de l'activitat econòmica, ja que creu que reduirà la diferència entre la pensió mitjana percebuda pels autònoms (862 euros) i la dels assalariats (1.372,7 euros).

"Ja es veu el canvi de tendència i cap a on anem", ha sostingut després de destacar --textualment-- la baixa quantia de les pensions del RETA, que són un 37,2% menor que la dels cotitzants al Règim General ( RG).

La pensió de jubilació dels autònoms s'ha situat en 967,7 euros el 2023 (una diferència del –38,7% respecte al RG); la d'incapacitat permanent, a 892,6 euros (-29,1%); la de viduïtat, en 593,1 euros (-36,8%), i la d'orfandat, en 351,6 euros (-29,2%).

Aguilar ho ha atribuït a la diferència en la quantia de les cotitzacions ja que, quan la persona arriba a l'edat de jubilació, el treball autònom registra menys anys cotitzats, cosa que dificulta que pugui percebre la totalitat de la pensió.

Ha destacat que el 2023 ha estat el "primer any" en què cotitzar per la base mínima ha deixat de ser la primera opció del treballador autònom: les cotitzacions per una base d'entre 1 i 1,5 vegades la base mínima han crescut un 170, 7%, fins a assolir el 73,2% del total, mentre que els cotitzants per la base mínima han baixat en un 74,9%, i representen el 16% del conjunt.

Ha clausurat la presentació de l'informe el nou secretari de Treball de la Generalitat, Francisco Ramos, en la primera intervenció com a titular del càrrec, que ha lamentat que, en moltes ocasions, les decisions de constituir-se com a autònoms "no són lliures, són condicionats per una situació determinada al mercat de treball".

La radiografia del col·lectiu

A Catalunya hi havia 556.774 persones treballadores per compte d'altri el 2023, un col·lectiu que ha representat el 14,9% del total d'ocupats, un creixement del 4,3% respecte a l'exercici anterior.

Segons l'Enquesta de Població Activa (EPA), el nombre de dones autònomes ha augmentat més que el d'homes (5,5% i 3,6%, respectivament), si bé representa el 45,9% del conjunt de treballadors per compte propi.

Per edats, la quantitat d'autònoms de més de 55 anys és la que mostra una “evolució més positiva” (13,4%), seguida per les persones compreses entre els 16 i 39 anys (5,7%), mentre que els autònoms entre 40 i 45 anys ha baixat un 1,9%.

El 77,2% d'afiliats al RETA a Catalunya van centrar la seva activitat al sector Serveis, seguit pel de la Construcció (12,5%), el de la Indústria (6,5%) i l'Agricultura (3,8%) ).

76 recomanacions

El Ctesc ha tornat a demanar que s'enviï anualment l'informe de vida laboral, acompanyat d'una simulació de la pensió en funció de la base actual i segons la base incrementada per "sensibilitzar" sobre la incidència de les cotitzacions presents a les pensions de jubilació futures, entre les 76 recomanacions que ha elaborat.

També ha advocat per impulsar la possibilitat de fer aportacions voluntàries al RETA al principi de l'exercici, que no modifiquin la quota mensual però que computin com si la persona cotitzava per una base més elevada.

Pel que fa als fons europeus Next Generation, el Ctesc s'ha mostrat partidari de "redissenyar les actuacions o crear-ne de noves", en considerar que la participació dels autònoms ha estat baixa, i ha reclamat ajudes específiques perquè preparin els projectes.

Així mateix, l'informe ha constatat un "funcionament positiu" dels programes de la Generalitat enfocats als autònoms, entre els quals ha destacat el de Garantia Juvenil - Autoocupació Joves; El teu+1 i Consolida't.