El Govern central manté el seu rebuig a l'OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell

El ministre Carlos Cos en un fotomuntatge amb el BBVA i Banc Sabadell - EP

El ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmat aquest dimecres que no hi ha cap nou element de valoració sobre la taula que li hagi fet canviar la seva opinió d'oposar-se a l'oferta pública d'adquisició d'accions (OPA) llançada per BBVA sobre el Banc Sabadell i la posterior fusió.

"Estem pendents, per descomptat, del procés, on som molt respectuosos amb la intervenció de totes les institucions que hi han de participar, entre elles no només la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), sinó també la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), i estem a l'espera de conèixer informació addicional. Sense aquesta nova informació, nosaltres estem exactament al mateix punt", ha subratllat el ministre en declaracions a Onda Cero.

Cos ha assenyalat que, quan aquests organismes es pronunciïn, el Govern farà la seva valoració, però des de la seva perspectiva, ja que cada institució "ho té a veure des del seu angle".

"Cada institució ho té a veure des del prisma. El Banc Central Europeu, des de l'angle de l'estabilitat financera, la CNMC des de l'angle específic de competència. Nosaltres tenim una visió horitzontal, que no és altra que l'interès comú o l'interès dels ciutadans", ha remarcat.

Cos ha insistit que el Govern té clar que aquesta operació suposa "un perill" per l'excés de concentració al mercat i, davant d'aquesta preocupació, s'hi ha pronunciat en contra.

"El Banc Central Europeu té una competència específica en termes d'estabilitat financera o d'estabilitat del sistema financer que no té res a veure amb la preocupació que acabo d'assenyalar, que té a veure amb la competència, la situació d'excessiva concentració i el impacte que això pugui tenir als clients o en elements d'inclusió financera, entre d'altres", ha afegit.

Preguntat per si s'haurien de flexibilitzar les regles de la competència, com apunta l'informe Draghi, Cos s'ha referit a la importància del concepte de "mercat rellevant" a l'hora de valorar aquesta qüestió.

"Si nosaltres avancem en la integració del mercat europeu i el mercat rellevant per al sistema financer és de debò el mercat europeu, evidentment l'impacte que tingui en competència una fusió entre BBVA i Sabadell no serà el mateix que si el mercat rellevant és simplement el mercat domèstic, el mercat espanyol. Quan parlem d'avançar al mercat únic, això és el que ens permet evidentment que aquestes empreses puguin adquirir escala i grans dimensions sense afectar de manera substancialment negativa la competència”, ha afirmat.

El ministre ha afegit que aquest és el punt de dimensió europea addicional que recull l'informe Draghi i que serà també una de les competències de Teresa Ribera com a vicepresidenta executiva de Transició Neta, Justa i Competitiva a la Comissió Europea i comissària de Competència.

BBVA veu "remoto" el possible veto d'economia a l'operació

BBVA va actualitzar divendres passat el fullet nord-americà de l'OPA sobre Banc Sabadell per recollir el rebuig continu que ha manifestat el ministre d'Economia a l'operació.

En concret, BBVA recull al document que Cos va expressar la seva oposició a l'OPA i la fusió de BBVA amb Banc Sabadell el 10 de maig, un dia després de fer-se pública la proposta. Així mateix, des de llavors ha mantingut aquest rebuig sempre que se li ha preguntat públicament per això.

En tot cas, el banc avisa que aquesta postura del ministre es produeix abans d'haver conegut els informes del Banc Central Europeu (BCE), de la CNMV, de la Direcció General d'Assegurances o de la unitat de prevenció de blanqueig de capitals (Sepblac).

El banc liderat per Carlos Torres també posa de manifest que el ministre s'ha pronunciat "abans de la revisió i l'anàlisi de la proposta per part dels tècnics del Ministeri".

"BBVA no té coneixement de cap precedent d'una operació espanyola en què la fusió després de prendre el control d'una entitat de crèdit no hagi estat autoritzada pel Ministeri d'Economia", assegura el banc al fullet, per la qual cosa considera el veto com una possibilitat "molt remota".