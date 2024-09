La CNMV obre expedients a Gotham per manipulació de mercat i a Grifols per defectes als comptes

Arxiu - Seu de Grifols a Barcelona, a Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Catalunya (Espanya) - David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha obert expedients sancionadors a Gotham i General Industrial Partners (GIP) per manipulació de mercat a les accions de Grifols i per incomplir les previsions del Reglament sobre Abús de Mercat en matèria de recomanacions d'inversió, ia la companyia catalana per defectes a la informació financera i als informes de gestió.

Addicionalment, l'organisme supervisor ha traslladat a la Fiscalia tota la informació respecte a la possible conducta manipulativa per part de Gotham i GIP per si s'escau a l'exercici d'accions penals per possible incompliment de l'article 284 del Codi Penal.

En cas que s'incoés un procediment penal, el procediment administratiu sancionador quedaria suspès fins a l'existència d'un pronunciament judicial ferm.

Així s'ha pronunciat la CNMV després de finalitzar la investigació sobre l'actuació de Gotham i l'anàlisi de legalitat sobre la informació de Grifols.

La CNMV ha conclòs que existeixen, d'una banda, indicis fundats de manipulació informativa a l'operativa de Gotham i GIP en introduir al seu informe del passat 9 de gener diversos elements "esbiaixats, falsos o enganyosos" i, d'altra banda, un incompliment de les obligacions relatives a la presentació objectiva de recomanacions d'inversió.

Pel que fa a Grifols, si bé s'ha acordat l'obertura d'un expedient sancionador per la possible comissió d'infraccions associades a la presentació d'informació financera amb dades "inexactes o no veraces o que ometi aspectes rellevants" que afectarien els comptes dels exercicis 2021 , 2022 i 2023, la CNMV es reitera en totes les conclusions preliminars sobre els seus comptes que es van traslladar al mercat el 21 de març.

Així, segons les conclusions de la CNMV publicades el març passat, no es van trobar evidències que permetin concloure que la xifra d'endeutament financer reflectit per Grifols als seus estats financers anuals consolidats no es correspongui amb la realitat o que la consolidació de Haema i BPC fos incorrecta.

A més, el supervisor va asseverar llavors que les magnituds comptables bàsiques de Grifols no eren incorrectes, a excepció del tractament comptable de dues operacions concretes --Inmunotek i SRAAS--, que van ser objecte d'explicació i reexpressió separada per la companyia al primer semestre del 2024.

En aquest sentit, excepte aquestes dues operacions, el gruix de les incorreccions als estats financers de Grifols es refereix a "explicacions incompletes, manca de desglossaments, càlcul o presentació inadequats d'APMs o manca d'inclusió d'operacions vinculades", ha assenyalat la CNMV a l'informe.

Per la suma de tots aquests elements, la CNMV va incidir que les deficiències detectades als estats financers regulats de Grifols, si bé són complexes de valorar individualment i per separat, en conjunt s'havien de considerar "significatives".

En aquesta línia, el supervisor del mercat ha argumentat que, encara que no determinaven incorreccions de pes en les xifres comptables regulades, sí que "van dificultar en alguns exercicis la capacitat dels inversors d'entendre adequadament la situació financera, els resultats i els fluxos d'efectiu de l'emissor" ".

Resposta de Grifols

Després de conèixer l'obertura de l'expedient sancionador, Grifols ha assenyalat que la proposta de sanció per les incidències indicades a l'escrit de conclusions assolides per la CNMV el 21 de març passat no puja a una quantitat superior a un milió d'euros.

Grifols considera que aquesta sanció no és material i, per això, no tindrà impacte als seus estats financers, segons ha informat aquest dimecres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Així mateix, la companyia d'hemoderivats ha constatat que al document remès per la CNMV relatiu a l'inici de l'expedient administratiu sancionador no hi ha elements nous als ja informats i inclosos a l'escrit de conclusions de data 21 de març de 2024.