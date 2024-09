La Zona Franca de Barcelona, elogiada al Congrés Mundial de la WFZO 2024

Foto: CZFB

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha tingut una participació molt destacada a la 10a edició del Congrés Mundial de Zones Franques, organitzat per la World Free Zones Organization (WFZO) del 23 al 25 de setembre a Dubai. El delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro , i la directora general del CZFB, Blanca Sorigué , han presentat el model d'èxit, i alhora singular al sector, de l'entitat barcelonina.

El Congrés Mundial de Zones Franques ha reunit un total de 2.000 assistents procedents de 160 països amb la presència de les zones franques més destacades del planeta. Durant tres intenses jornades, un total de 35 speakers han abordat els principals reptes que han d'afrontar les zones franques mundials que es troben en plena fase de transformació a causa de l'aplicació de les noves tecnologies, així com la seva contribució social cap a models més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient.

La directora general del CZFB, Blanca Sorigué , ha estat l'encarregada de fer la clausura del congrés, fet que posa en relleu el pes i la importància de la Zona Franca de Barcelona a nivell mundial, on és considerada un model d'èxit per la seva aposta per la indústria 4.0 amb projectes tan destacats com el DFactory Barcelona , l'ecosistema internacional més gran d'aquest àmbit. El Congrés Mundial de Zones Franques també ha estat un lloc excel·lent per a la creació de xarxes de relació per impulsar un canvi transformador i fomentant la col·laboració dins de l'ecosistema global de Zones Franques.

El 10è aniversari del Congrés Mundial de la WFZO també ha estat el marc de celebració de l'assemblea general de l'entitat que ha nomenat la nova junta directiva. En aquest acte, Blanca Sorigué ha estat reelegida com a vicepresidenta de la WFZO, que seguirà comptant amb la presidència de Mohammed Al Zarooni .

La directora general del CZFB i vicepresidenta de la WZFO, Blanca Sorigué , ha explicat que “ el Congrés Mundial de la WFZO ha suposat una projecció global per al sector alhora que un repte molt important per demostrar que les zones franques són cada cop més sostenibles, així com zones econòmiques amb una important projecció dels seus territoris que generen molts llocs de treball qualificats”.

Per la seva banda, el delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro , ha valorat molt positivament la participació del CZFB al Congrés Mundial de Zones Franques: “durant tres dies totes les zones franques mundials hem compartit reptes que ens ocupen a tots, però sobretot hem compartit les possibles solucions per fer front a aquests reptes amb garanties”. Navarro ha afegit que “estem molt satisfets perquè hem pogut comprovar que la Zona Franca de Barcelona és un referent internacional al nostre sector perquè som dels pocs que no tenen avantatges fiscals, aspecte que és el gran atractiu per a la majoria de les zones franques. Per això hem hagut de reinventar-nos apostant per la innovació, la sostenibilitat, els Objectius de Desenvolupament Sostenibles, la indústria 4.0 i la nova economia i el resultat és un model d'èxit admirat pel conjunt del sector” .