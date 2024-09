Ignacio Escudero escollit nou president de l'Agrupació de Serveis d'Aigua de Catalunya

Foto: ASAC

L’Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya (ASAC) ha designat a Ignacio Escudero com a nou president de l’ens. Escudero, nascut a Barcelona en 1965, torna a la presidència de l’ASAC, després d'una primera etapa entre 2012 i 2021. En aquest nou cicle, els principals objectius d’Escudero passen per consolidar l’ASAC com a un actor clau per a la dinamització del sector i com a interlocutor estratègic amb l’administració hídrica.

L’ASAC és l’associació professional referent en la defensa del sector des de 1983. Representa el 90% de la població abastida a Catalunya i està integrada per empreses públiques, privades i mixtes de serveis de subministrament i sanejament d’aigua. Aporta solucions en representació de les entitats gestores dels serveis del cicle integral de l’aigua.

ELS REPTES DELS PROPERS ANYS

El canvi climàtic, l’escassetat hídrica i la innovació tecnològica en el sector marcaran també les línies d’actuació de l’agrupació en els pròxims anys.

“Tornar a l'associació més representativa del sector és sempre un honor i un repte, sobretot tenint en compte els desafiaments per a garantir la sostenibilitat dels serveis d'aigua i sanejament a Catalunya”, ha afirmat Escudero als mitjans.

El nou president de l’ASAC considera que “cal accelerar les obres d’emergència, com també executar les inversions que donin resiliència als nostres sistemes d’abastament d’aigua, mitjançant la regeneració de l’aigua i el desplegament de la digitalització”.

Ignacio Escudero compta amb una destacada trajectòria en el sector de l'aigua, amb més de vint anys en funcions gerencials i representatives del grup Agbar, tant a Catalunya com a Espanya i Llatinoamèrica.

En l'actualitat, desenvolupa funcions corporatives com a director de Projectes Singulars d'Agbar i va ocupar el càrrec de director general d'Aigües de Barcelona entre 2010 i 2020. Escudero és llicenciat en Enginyeria de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i màster en Desenvolupament Directiu de l'Institut d'Empresa de Madrid.