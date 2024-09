La predicció de Santiago Niño Becerra per al 2025

Fotomuntatge de Santiago Nen Becerra - EP - Canva Pro - AndreyPopov de Getty Images

El reconegut economista Santiago Niño Becerra ha llançat una predicció que no pots ignorar: els propers mesos, tant els tipus d'interès com l'euríbor continuaran el descens. Tot i això, adverteix que hi ha un sòl del 2% que difícilment es trencarà.

Fins on arribaran les baixades?

Durant una intervenció a TV3, Niño Becerra va ser clar en afirmar que l'Euríbor continuarà baixant, juntament amb els tipus d'interès. Tot i això, ha advertit sobre una teoria que prediu que els tipus no cauran per sota del 2%. Ell es mostra optimista i creu que sí que ho faran, però no és tan segur que l'Euríbor baixi més enllà d'aquest punt.

"Crec que serà difícil veure l'euríbor per sota del 2%", va comentar. I va afegir una previsió cauta: "Si no passen imprevistos, com a problemes de subministrament a la Xina, per a finals del 2025 podríem veure tant els tipus d'interès com l'euríbor i els preus situar-se al voltant del 2%".

Què implica això per a la teva hipoteca?

Tot i aquestes prediccions, Niño Becerra adverteix que les baixades de l'Euríbor cada cop tenen menys impacte, ja que els bancs continuen sent restrictius en la concessió d'hipoteques, limitant el finançament al 80% del valor de l'habitatge.

L?economista també va confessar que, tot i que fa mesos pensava que els tipus d?interès podrien tornar a zero, ara ha canviat d?opinió i creu que aquest escenari ja no és possible.