Avangrid aprova l'adquisició de la companyia per Iberdrola

D'esquerra a dreta: Pedro Azagra, CEO d'Avangrid; Ignacio Galán, president d'Iberdrola; i Scott Mahoney, secretari general d'Avangrid.. Foto: Iberdrola

Els accionistes d' Avangrid han aprovat avui -durant la celebració de la Junta General anual- l'adquisició per Iberdrola del 18,4% del capital d'Avangrid mitjançant una operació de fusió. L'operació ha rebut el suport massiu dels accionistes de la companyia:

L'operació ha estat recolzada per més d'un 99%* dels vots emesos, davant d'un 1% de vots emesos en contra.

El percentatge de suport entre els accionistes, si se n'exclouen els vots d'Iberdrola i de QIA (qui és accionista de referència de l'elèctrica espanyola), ha arribat aproximadament al 93%.

L'adquisició, que va arrencar el març passat, suposarà l'exclusió de negociació d'Avangrid a la Borsa nord-americana. Per això, l'empresa que presideix Ignacio Galán abonarà 2.550 milions de dòlars (uns 2.300 milions d'euros). S'espera que l'operació, que ja ha rebut les aprovacions dels reguladors federal (FERC), i de Maine (aquest darrer pendent de publicació), es tanqui abans de final d'any, un cop es rebi l'autorització del regulador de Nova York .

Avangrid, una companyia líder en xarxes i renovables

La transacció permetrà a Iberdrola continuar creixent amb força als Estats Units després de més de 20 anys de presència al país. Fa prop d'una dècada, Iberdrola va fusionar la seva filial nord-americana amb la cotitzada UIL Holdings per donar lloc a Avangrid, que cotitza des de llavors a la borsa americana.

Gràcies al creixement experimentat per la companyia durant la darrera dècada, Avangrid té avui uns actius de 46.000 milions de dòlars. L'empresa distribueix electricitat a una població de 7 milions de persones als estats de Nova York, Connecticut, Maine i Massachusetts i té una potència instal·lada de 8.700 MW renovables a 24 estats. Compte, a més, amb 8.000 empleats.

L'operació, clau per accelerar el creixement als Estats Units

Avangrid afronta fins al final de la dècada unes oportunitats de creixement xifrades en 30.000 milions de dòlars en xarxes de transport i distribució (a Nova York, Connecticut, Maine i Massachusetts), eòlica marina (després de la recent adjudicació del parc New England 1), solar fotovoltaica i eòlica terrestre (especialment en repotenciacions).

L'operació aprovada avui permetrà a Avangrid tenir accés de manera més àgil als recursos financers addicionals per emprendre aquestes inversions.

El president d'Iberdrola, Ignacio Galán, ha assenyalat que “l'operació està plenament alineada amb la nostra estratègia d'invertir en xarxes a països amb una valoració creditícia alta, com els Estats Units. Avangrid disposarà de tots els recursos necessaris per continuar creixent en transport i distribució i també en tecnologies renovables com l'eòlica marina”.

Els termes de l'operació

Els accionistes de la filial nord-americana d'Iberdrola rebran 35,75 euros per títol, fet que suposa una prima del 15,2% respecte a la cotització mitjana dels 30 dies previs a l'anunci.