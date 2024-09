Aquestes són les dades més recents de l'IPC: descens de 8 dècimes al setembre

Dues dones comprant el pa. Foto: Europa Press

L'Índex de Preus de Consum (IPC) va baixar un 0,6% al setembre en relació amb el mes anterior i va retallar vuit dècimes la seva taxa interanual, fins a l'1,5%, la seva xifra menor des del març del 2021, quan es va situar en l'1,3%, segons dades avançades aquest divendres 27 de setembre per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

L'organisme ha explicat que la moderació de l'IPC fins a l'1,5% es deu a l'abaratiment dels carburants i, en un grau més baix, al cost més baix dels aliments i de l'electricitat, enfront de la pujada que van experimentar el setembre del 2023. També hi influeix el grup d'oci i cultura, els preus dels quals van baixar amb més intensitat que un any abans.

Amb el descens de l'IPC interanual el novè mes de l'any, la inflació encadena quatre mesos consecutius de descensos després de les pujades experimentades al març, l'abril i el maig, que van portar l'IPC a escalar fins al 3,6%.

L'INE incorpora a l'avanç de dades de l'IPC una estimació de la inflació subjacent (sense aliments no elaborats ni productes energètics), que al setembre es va moderar tres dècimes, fins al 2,4%, nou dècimes per sobre de la taxa general i la seva taxa més baixa des del gener del 2022.

El descens mensual més gran en 2 anys

En termes mensuals (setembre sobre agost), l'IPC es va reduir un 0,6% respecte al mes anterior, el retrocés mensual més gran en dos anys, en concret des del setembre del 2022.

"La reducció continuada de la inflació continua posant de manifest l'eficàcia de les mesures de política econòmica i la capacitat de l'economia espanyola de compatibilitzar el creixement econòmic més gran entre els principals països de la zona euro, quatre vegades superior a la mitjana de la zona euro, amb una moderació dels preus", ha destacat el Ministeri d'Economia, Carlos Cuerpo, en declaracions a RNE.

"La renda disponible ha millorat per sobre dels preus. A poc a poc els ciutadans van recuperant poder adquisitiu i ja està per sobre de la precrisi d'inflació que vam tenir el 2022 (...) Hem recuperat poder adquisitiu per sobre dels països del nostre entorn", ha subratllat el ministre. L'INE publicarà les dades definitives de l'IPC del setembre el pròxim 15 d'octubre.