Marc Gómez, nou director de Comunicació de la Fundació "la Caixa"

Marc Gómez ha estat nomenat nou director de Comunicació de la Fundació «la Caixa», segons ha confirmat DIRCOMFIDENCIAL. En el seu nou càrrec, Gómez assumirà la responsabilitat de gestionar la comunicació tant de la Fundació com del seu braç inversor, CriteriaCaixa.

Gómez té una trajectòria professional sòlida que avala el seu nomenament. Es va unir a CriteriaCaixa l’any 2019 com a Head of Communications del holding empresarial i, el 2020, va passar a la Fundació «la Caixa», on es va encarregar de la direcció de Comunicació Financera. A més, va treballar durant 14 anys a l’àrea de Comunicació d’Abertis, una de les principals participades per CriteriaCaixa. Prèviament, va ser cap de Comunicació al Grup Catalonia durant sis anys.

Aquest nomenament es produeix després de la sortida de Jesús Nemesio Arroyo, que va ocupar càrrecs de responsabilitat a la Fundació «la Caixa» durant dues dècades. Gómez liderarà la comunicació d’una entitat amb un pressupost rècord de 600 milions d’euros per a aquest any.

La Fundació «la Caixa» ha estat un actor clau en la inversió social, destinant prop de 7.000 milions d’euros en els darrers 15 anys a iniciatives socials, científiques, educatives i culturals. Per la seva banda, CriteriaCaixa, un dels majors holdings inversors d’Europa, té com a objectiu principal finançar aquestes activitats socials. Recentment, l’entitat va presentar el seu nou Pla Estratègic 2025-2030, amb la participació del seu president, Isidre Fainé, i el conseller delegat, Àngel Simón.