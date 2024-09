VÍDEO | L’avís a un presumpte estafador de quinze milions d’euros: "Crec que t’he localitzat. Contacta amb mi" | Preico Jurídics

Raúl Castañeda, la figura visible de la fundació Preico Jurídics, ha difós un vídeo on es dirigeix directament a un home identificat com a Álvaro Romillo, conegut a les xarxes socials com a Luis CryptoSpain, a qui acusa d’haver comès presumptament un delicte. Al vídeo, Castañeda expressa la gravetat de la situació i demana a Romillo que torni els diners d’un client afectat.

"Aquest vídeo serà molt vergonyós per a mi, molt incòmode de gravar. És una situació molt greu. Perquè la cosa pinta malament. És sobre la publicació que he fet aquest matí, de Luis CryptoSpain, a qui coneixeu com a Álvaro Romillo. Ara estem veient la seva foto amb màscara i sense màscara, ja li estem posant cara. La qüestió és que durant aquests últims dies m’han entrat diversos clients per reclamar-li. Però no han estat imports molt alts. Cosa que crec que es pot solucionar", explica Castañeda a l'inici del vídeo, contextualitzant la situació i mostrant fotografies de l'acusat.

Castañeda detalla que el problema principal sorgeix quan un amic seu, resident al País Basc, l’informa sobre una suma considerablement més gran. "El problema és que ara, un bon amic meu del País Basc em truca i em diu: ‘mira, Raúl, t’explicaré el que m’ha passat. M’han pres més de quinze milions d’euros’. Ja sabeu, tinc amics que són milionaris, que venen del món del matalàs. Li dic: ‘d’acord, no et preocupis’." Davant aquesta revelació, Castañeda es mostra disposat a ajudar el seu amic a recuperar els diners.

Adreçant-se directament a Romillo, Castañeda l’insta a tornar els diners robats i estableix les condicions per a una reunió. "Farem una cosa, i aquest missatge va per a tu. Mira, Álvaro, sé que veuràs aquest vídeo, te’l faran arribar, sé que tu m’has contactat altres vegades perquè et fes publicitat i no te l’he feta... sé que el veuràs. Vull que ens reunim tu i jo. Ens reunirem i em tornaràs el 100% dels diners del meu amic. Prepara’t més de quinze milions d’euros per a ell. I pels clients que fins ara m’han entrat. Hauria de fer el recompte d’ells."

Al vídeo, Castañeda també menciona que ha localitzat Romillo i que no està disposat a rendir-se fins a recuperar els diners de les víctimes. "Crec que t’he localitzat, crec que sé on et puc trobar. Però fefaentment. Mai no he anat de farol, no serà la primera vegada. Contacta amb mi, busca’t la vida per contactar amb mi. Jo sóc un home de paraula, em reuniré amb tu en persona, ens reunirem, et miraré a la cara, i tu em tornaràs tots els diners d’aquestes persones, inclús els del meu amic."

Finalment, Castañeda adverteix Romillo que es posi en contacte amb ell el més aviat possible per resoldre l’assumpte, suggerint que prendrà mesures si no s’arriba a un acord. "Un cop s’hagin retornat aquests diners, s’haurà acabat, aquí ja està, que cadascú que ha reclamat amb els seus advocats es busqui la vida per cobrar els diners. Jo utilitzaré els mitjans legals, il·legals o a la meva manera. I creu-me, val més que et posis en contacte amb mi."