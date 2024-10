L'Euríbor marca la seva millor dada al setembre després de gairebé dos anys

Foto: EuropaPress

L' Euríbor ha caigut al setembre per sota del 3% per primera vegada des del novembre del 2022, d'acord amb els càlculs realitzats per Europa Press ia falta de confirmació per part del Banc d'Espanya. Durant el novè mes de l'any, l'Euríbor a 12 mesos en taxa diària ha registrat una mitjana del 2,936% i amb una tendència clara a la baixa, amb els últims dies del mes rondant el 2,76%.

La dada del 2,936% suposa un descens de 23 punts bàsics en comparació del mes anterior, però de més de 121 punts respecte al setembre del 2023. Això es traduirà en una rebaixa considerable en la quota hipotecària que pagaran la majoria d'espanyols, ja que la major part de les hipoteques a tipus variable estan referenciades a l'euríbor.

Això es traduirà que una persona que tingui contractada una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 anys i amb un diferencial del 0,99% més Euríbor i hagi de revisar el tipus d'interès amb l'Euríbor del setembre registrarà un descens en la quota de 108 ,28 euros al mes. Això equival a 1.299,36 euros cada any.

Aquest càlcul, realitzat per Europa Press, implica el màxim nivell de descens per a una persona que hagi contractat una hipoteca amb aquest nivell finançat, ja que en tractar-se d'una revisió, al principi del préstec (és a dir, li queden 30 anys per amortitzar) , el canvi en el tipus dinterès té molt més impacte en haver molt principal per amortitzar.

"L'Euríbor està baixant més i més ràpid del que s'esperava aquests mesos. A partir del mes de juliol hem vist un clar punt d'inflexió en la tendència de l'índex de referència, que ha canviat completament el rumb", ha indicat el director de Hipoteques del comparador iEstalvi, Simone Colombelli.

"Les entitats financeres s'estan adaptant a les rebaixes mostrades per l'euríbor, amb un marge més gran per ajustar les seves ofertes hipotecàries, cosa que atrau més sol·licitants de crèdits, que ja estan augmentant i ho faran de manera més significativa a finals d'any. ", assegura la directora d´Estudis de Fotocasa, María Matos.

Des d'Ebury consideren que l'euríbor se situarà en un rang d'entre el 3% i el 3,5% cap a finals d'any, tenint en compte que estimen dues baixades de tipus addicionals per part del BCE. Des de HelpMyCash són més optimistes i situen el rang entre el 2,50% i el 2,75%.