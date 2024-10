El BEI i CriteriaCaixa signen un préstec per finançar la construcció del CaixaResearch Institute

Foto: CaixaBank

El Banc Europeu d'Inversions (BEI) i CriteriaCaixa , holding de la Fundació ”la Caixa” que gestiona el seu patrimoni empresarial, han signat un préstec de 80 milions d'euros per finançar la construcció i la posada en marxa del CaixaResearch Institute, el primer centre de recerca biomèdica d'Espanya dedicada a l'estudi interdisciplinari de la immunologia que la Fundació ”la Caixa” desenvolupa a Barcelona.

CriteriaCaixa rebrà el finançament i farà arribar els fons al seu accionista únic, la Fundació ”la Caixa”, a mesura que els necessiti per executar el projecte, que té un cost total de 110 milions d'euros. El préstec té un venciment de 5 anys.

L'acord s'ha fet efectiu mitjançant un acte de signatura en què han estat presents el director general d'Operacions per a la UE del BEI, Jean-Christophe Laloux ; el director general de la Fundació ”la Caixa”, Antonio Vila ; i el conseller delegat de CriteriaCaixa, Ángel Simón .

"Estem encantats d´unir les nostres forces amb CriteriaCaixa i la Fundació "la Caixa" per contribuir a la posada en marxa del CaixaResearch Institute", ha declarat Jean-Christophe Laloux , director general d´Operacions per a la UE del BEI. "La pandèmia de Covid va ser un record recordatori per a tots nosaltres de la importància que té la investigació immunològica i l'Institut hauria de contribuir a reforçar la capacitat d'Europa per prevenir malalties i fer front a futurs reptes de salut pública".

Per part seva, el director general de la Fundació ”la Caixa”, Antonio Vila , ha declarat: “L'acord amb el BEI, a través de CriteriaCaixa, ens permet fer un pas endavant en la materialització del CaixaResearch Institute. Aquest centre pioner és una de les apostes estratègiques de la Fundació ”la Caixa” per als propers anys. Poder comptar amb col·laboradors de primer nivell com el BEI fan encara més gran el projecte, i demostra, una vegada més, la importància de sumar esforços per donar resposta als grans reptes actuals”.

El conseller delegat de CriteriaCaixa, Ángel Simón , ha expressat: “Sentim una enorme satisfacció per aquest acord que hem aconseguit amb el BEI i que contribueix a desenvolupar el projecte més emblemàtic de la Fundació ”la Caixa” a l'àmbit de la investigació científica. Des de CriteriaCaixa, estem orgullosos de complir la nostra missió d'aportar els recursos econòmics que permetin desenvolupar l'acció social de la Fundació i contribuir, així, al paper que juga a la societat, basat en un ferm compromís amb el desenvolupament socioeconòmic del territori”.

L'acord de finançament contribueix a les prioritats estratègiques del Grup BEI establertes al seu Pla Estratègic 2024-2027 i posa en relleu el compromís del Grup amb la inversió en recerca, capital humà, infraestructures socials i transformació digital. El projecte contribuirà a augmentar la innovació i la competitivitat de la UE en els àmbits de la salut i la innovació ia reforçar-ne l'economia.



Un centre pioner de recerca en immunologia

S'espera que el CaixaResearch Institute es converteixi en un centre de referència europeu en investigació immunològica, atraient científics procedents de diversos països que contribueixin a projectar la investigació i la innovació biomèdica en un dels camps més prometedors per a la salut. La investigació serà clau per avançar en el coneixement i l'enteniment de processos del sistema immunològic en la interacció amb les malalties més prevalents, com les malalties autoimmunes, les neurològiques, les oncològiques, les metabòliques i les infeccioses, i també en l'anàlisi dels factors mediambientals que hi influeixen.

CaixaResearch Institute disposarà d'instal·lacions d'avantguarda amb una superfície de més de 20.000 m², dissenyades per allotjar més de 500 professionals, entre científics i personal tècnic i administratiu. El centre tindrà una clara vocació de col·laboració amb l'ecosistema científic i pretén contribuir a la innovació i la competitivitat en el sector de la salut, estratègic per a la UE.

A més, el nou edifici que albergarà el centre serà d'alta eficiència energètica, d'acord amb els objectius d'acció pel clima i la sostenibilitat mediambiental del banc del clima de la UE. El centre estarà integrat al Parc de la Serra de Collserola i connectat amb el Museu de la Ciència CosmoCaixa, amb què s'enfortirà la col·laboració i es constituirà un campus científic. Es preveu que la construcció del primer mòdul del CaixaResearch Institute acabi el 2025, cosa que permetrà allotjar els primers grups de recerca.