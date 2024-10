Naturgy s'alia amb CycleO per impulsar el primer gasoducte virtual a Espanya

Seu de Naturgy - EP

Nedgia, distribuïdora de gas del grup Naturgy, s'ha aliat a la plataforma paneuropea de biometà CycleO per a la posada en marxa del primer gasoducte virtual que permetrà la injecció de gas renovable a la xarxa des de punts de producció allunyats de la infraestructura, han informat les dues companyies .

En concret, el nou biogasoducte virtual injectarà anualment a la xarxa de Nedgia 70 gigawatts hora (GWh) de gas renovable provinent de diferents plantes de producció de CycleO ubicades a la província de Lleida. Aquesta quantitat equival al consum de més de 14.000 llars.

El gas renovable serà obtingut a través del tractament de residus agroalimentaris i comprimit per al seu trasllat com a Bio-GNC a un punt d'injecció a la xarxa, des d'on es distribuirà per tub per al consum per part d'indústries i famílies com a substitutiu del gas natural .

El conseller delegat de Nedgia, Raúl Suárez, ha destacat que la posada en operació d'aquest primer biogasoducte virtual a Espanya "il·lustra el compromís del grup Naturgy amb la descarbonització i incrementa encara més el potencial per a la producció nacional de biometà, un gas renovable crucial per a aconseguir avançar en la transició energètica de manera creïble, justa i equilibrada”.

Per part seva, el conseller delegat de CycleO, Laurence Molke, s'ha mostrat "molt orgullós" d'haver desenvolupat i invertit en el primer punt d'injecció de gas a Lleida, "demostrant com un gasoducte virtual pot ajudar a trencar les barreres logístiques per estendre" la producció de biometà per tot el país".

Les dues societats van subratllar que aquesta solució permetrà "accelerar la transició energètica de forma eficient i competitiva, ajudant Espanya a complir els seus objectius en matèria de descarbonització".