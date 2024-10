Naturgy tanca la recompra d'obligacions per 1.000 milions

Naturgy ha tancat amb èxit l'oferta de recompra per un import màxim de 1.000 milions d'euros adreçada als titulars d'unes sèries d'obligacions garantides amb venciment entre el 2025 i el 2028, ha informat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

L'energètica va llançar invitació de compra als titulars de les obligacions garantides per import de 1.000 milions d'euros a l'1,250% amb venciment el 15 de gener del 2026, de les de per 600 milions d'euros a l'1,250% amb venciment el 2026, de les de 1.000 milions d'euros a l'1,375% amb venciment el 2027, de les de 800 milions d'euros al 0,875% amb venciment el 2025 i de les de 850 milions d'euros a l'1,500% amb venciment el 2028, emeses per Naturgy Finance Iberia.

En concret, ha acceptat la compra de 707,6 milions d'euros per un import principal total de les de gener de 2026, així com 174,9 milions d'euros de les d'abril de 2026 i 117,5 milions d'euros més de les de 2027. No ha acceptat cap oferta de venda respecte als bons 2025 i 2028.

Emissió de bons garantits per 1.000 milions

Així mateix, Naturgy ha procedit a l'emissió amb èxit de bons garantits per valor de 500 milions d'euros al 3,250% amb venciment el 2 d'octubre del 2030 i bons garantits per 500 milions d'euros al 3,625% amb venciment el 2 d'octubre del 2034.

Es tracta de la primera emissió de bons sènior del grup presidit per Francisco Reynés des del 2020. Els fons recaptats per aquesta operació es destinen a l'oferta recompra de bons, cosa que permetrà a Naturgy millorar la seva estructura de capital allargant la vida mitjana del deute .