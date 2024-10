Óscar Fanjul, nou President no executiu de Cellnex

Foto: Cellnex

A la reunió celebrada avui, el Consell d'Administració de Cellnex Telecom, ha acordat nomenar Óscar Fanjul President no executiu de la Companyia. El nou president de Cellnex ha agraït al Consell la seva confiança i ha manifestat “assumir el repte amb entusiasme” i ha afegit: “treballaré amb Marco Patuano a potenciar l'eficiència, assegurar el creixement i prioritzar el retorn de capital als accionistes a través del dividend i recompra d'accions”.

Óscar Fanjul és conseller independent de Cellnex des del juny del 2023 i membre de la Comissió d'Assignació de Capital. Actualment és vicepresident de Ferrovial i conseller de Marsh & McLennan Companies. Té una àmplia experiència en la gestió de grans multinacionals i un profund coneixement del món empresarial a molts països de tot el món. Va ser President fundador i Conseller Delegat de Repsol i també ha estat President d'Hidroelèctrica del Cantàbric. Ha estat membre del Consell d'Administració de la Borsa de Londres, Unilever, Acerinox, BBVA, Areva, Lafarge i Vicepresident de Holcim.

Óscar Fanjul succeeix Anne Bouverot, que cessa com a membre del Consell d'Administració per poder centrar-se en la tasca que li va encomanar el President de la República Francesa, Emmanuel Macron, com a Enviada Especial per a l'organització de la Cimera mundial sobre Intel·ligència Artificial que tindrà lloc a França a principis de 2025.

Anne Bouverot , nomenada consellera independent el 2018, es va incorporar al projecte de Cellnex en la seva fase més primerenca, aportant al Consell la seva experiència en tecnologia i lideratge, especialment com a exdirectora general de la GSMA. El 2023 va ser nomenada Presidenta del Consell d'Administració i va supervisar els canvis al Govern Corporatiu de la Companyia, el nomenament de Marco Patuano com a Conseller Delegat i la redefinició de l'estratègia del Grup per a la nova fase en què Cellnex estava entrant.

El Consell d'Administració ha agraït a Anne “el seu treball i contribució inestimable al llarg d'aquests sis anys que sens dubte han estat claus per al creixement i l'evolució de Cellnex fins a l'actual posició de lideratge del sector a Europa”.