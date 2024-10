Galán: “El voluntariat canvia vides, revitalitza comunitats i crea una ona expansiva de positivitat”

Ignacio Galán lliura a Glasgow els premis - Iberdrola

Iberdrola ha celebrat avui a la seu de la seva filial al Regne Unit, ScottishPower, a Glasgow, els seus Premis Internacionals de Voluntariat 2024. Amb aquests guardons, la companyia reconeix la dedicació i la solidaritat dels seus voluntaris més actius, les accions dels quals es canalitzen a través del seu Programa Internacional de Voluntariat Corporatiu.

Els empleats de ScottishPower, Avangrid -subsidiària nord-americana de la companyia-, Neoenergia -la filial brasilera del grup- i Iberdrola Espanya Pola Michalska, John Schenck, Layla Rebeca Gomes Costa i David Aldazábal han estat premiats per la seva dedicació i solidaritat en un acte conduït per la presentadora de la BBC, Sally Magnusson, i que ha comptat amb la presència del president d'Iberdrola, Ignacio Galán, l'alcaldessa de Glasgow, Jacqueline McLaren, i representants de les organitzacions benèfiques amb què treballa el grup.

Pola Michalska va obtenir el Premi Educació per la seva dedicació a la lluita contra el càncer, una causa molt propera i rellevant per a ella a causa d'experiències personals. L'empleada de ScottishPower es va rasurar el cap i va donar els cabells a la fundació The Little Princess Trust, que elabora perruques per a nens i pacients joves afectes per la malaltia. També ha recaptat fons per a l'associació Cancer Research UK.

Per part seva, John Schenck va ser guardonat amb el Premi Compromís i Promoció per la seva excel·lent implicació en les accions de voluntariat corporatiu d'Iberdrola als Estats Units, a les quals també va donar una gran difusió. Schenck, que segons es va destacar a la gala ha inspirat una cultura de retribució social, ha dedicat unes 1.330 hores a actuacions de voluntariat i contribuït a fer que 157 persones s'hagin sumat al programa de voluntariat d'Avangrid.

Layla Rebeca Gomes Costa va aconseguir el Premi Seguretat i Salut en el Treball en reconeixement a la seva gran tasca de divulgació sobre els riscos de l'ús fraudulent de la xarxa elèctrica al Brasil, una tasca en què s'ha involucrat a fons per tal d'arribar a les edats més primerenques. Destaca, en aquest sentit, la participació en l'elaboració de llibres educatius i en cursos de formació per a nens en edat escolar sobre l'ocupació eficient i segur de l'electricitat.

Per acabar, la contribució de David Aldazábal a un projecte per recuperar la massa forestal de la Reserva de la Biosfera d'Urdaibai va ser recompensada amb el Premi Medi Ambient. Gràcies a la tasca de múltiples voluntaris com David, s'han replantat uns 10.000 arbres de 25 espècies natives diferents a l'àrea natural esmentada. A més de la seva implicació en aquesta iniciativa, el factor diferencial d'aquest empleat d'Iberdrola España ha estat la seva capacitat per involucrar nombrosos amics, familiars i companys de feina en aquesta i altres actuacions de reforestació, neteja i conservació de la biodiversitat.

Ignacio Galán va manifestar, després de fer entrega dels guardons, que aquests voluntaris han deixat palès, amb la seva tasca desinteressada, que l'impacte social positiu és un element essencial de la idiosincràsia corporativa de la companyia.

Amb els nostres voluntaris, ajudem a construir comunitats més fortes i resilients, impulsant un sentiment d'unitat i un propòsit comú. Els vostres esforços han estat diferencials per salvaguardar la salut i la felicitat de persones diverses al llarg de tot el món. Exemplefiqueu a la perfecció el cor i la cultura d'Iberdrola. La vostra dedicació dóna testimoni del poder transformador del voluntariat, una força que canvia vides, revitalitza comunitats i crea una ona expansiva de positivitat”, va apuntar.

El voluntariat d'Iberdrola, una referència global d'acció social

Aquesta és la segona edició d'aquests guardons, després de la celebrada l'any passat a Madrid, i s'emmarca a la Setmana Internacional del Voluntariat que organitza Iberdrola anualment i de manera simultània als principals països on desenvolupa la seva activitat. Aquest any, se celebra del 28 de setembre al 6 d'octubre amb el lema 'Jo crec un món millor'. Durant aquests dies, la companyia organitza múltiples activitats relacionades amb la cura del medi ambient i dacció social.

El Programa Internacional de Voluntariat Corporatiu d'Iberdrola és una iniciativa global que entronca amb els valors del grup i la política general de desenvolupament sostenible. Va néixer el 2006 com a part del seu compromís per afavorir la involucració dels seus equips en les realitats dels més desafavorits de la societat, convertint-los en agents del canvi. Les seves accions beneficien ja 13 milions de persones a 24 països.

Ha estat reconegut com una pràctica pionera per les Nacions Unides al seu informe 'Transforming Lives and Communities', publicat el setembre de 2021. També va ser premiat per IMPACT2030 amb l'Innovation Award 2018 en reconeixement als seus enfocaments innovadors per avançar en el compliment dels ODS a través del capital humà.