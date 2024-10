Moncloa anuncia milers de milions en subvencions i fons NGEU per a les pimes

Un treballador de pime. Foto: Europa Press / Canva Pro

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dijous que el Govern destinarà 4.500 milions d'euros a subvencions i prop de 50.000 milions d'euros en préstecs i instruments financers del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a petites i mitjanes empreses (pimes) del país.

Mai a la història s'ha posat semblant volum de recursos econòmics per modernitzar el nostre teixit productiu i, per tant, tenim una gran responsabilitat, però també una gran oportunitat", ha destacat el president durant la seva intervenció a l'acte 'Transformant les Pimes amb el Pla de Recuperació', organitzat aquest dijous a l'Escola d'Organització Industrial (EOI).

D'aquestes subvencions i préstecs anunciats per Sánchez, 1.380 milions estan lligats a subvencions de Red.es; 3.000 milions de subvencions dels Perte; 630 milions de les garanties de la Companyia Espanyola de Refiançamiento (Cersa); 2.400 milions del Fons d'Impacte Social i el Fons de Coinversió de Cofides; més de 30.000 milions de les línies ICO verda i ICO empreses i emprenedors i 16.400 milions de la Societat Estatal per a la Transformació Tecnològica (SETT), amb el Mecanisme del Perte Chip, el Fons Next Tech i la línia Audiovisual Hub.

El president ha destacat que Espanya ja ha dedicat més dʻun terç del Pla de Recuperació a les pimes. "Dos de cada cinc euros de les convocatòries resoltes del Pla hi arriben directament. Una de cada cinc pimes ja són beneficiàries directes del Pla de Recuperació: més de mig milió d'empreses", ha assegurat Sánchez.

Dels 42.612 milions d'euros que s'han resolt del Pla de Recuperació per part de totes les administracions públiques, més de 16.800 milions d'euros (el 39,5%) tenen com a beneficiària directa una pime. Al conjunt del Pla de Recuperació, 528.800 pimes han rebut fins ara algun tipus de finançament d'un o diversos programes.

"Parlem de la columna vertebral del nostre teixit productiu. I les petites i mitjanes empreses són aquestes cèl·lules mare d'aquest teixit productiu espanyol, les principals garants en conseqüència de la vitalitat de tot l'organisme econòmic d'Espanya", ha destacat el cap de l'Executiu .

Ara, la feina del Govern d'Espanya passa per facilitar que qui es llança a l'aventura d'emprendre no necessiti vèncer "mil obstacles i superar mil incerteses". "Sé que la tenen, i probablement l'administració hagi de fer moltes més coses millor, sens dubte. Aquest ànim també el tenim i el compartim tots els ministres aquí presents i jo personalment", ha reconegut.

"Que per ser un petit o mitjà empresari o empresària no calgui ser un heroi o una heroïna. Les seves són les idees, l'esforç, la il·lusió, també el talent", ha destacat.