VÍDEO. Tot llest per a la 5a edició del Barcelona New Economy Week (BNEW)

Presentació del BNEW 2024/ Foto: CatalunyaPress

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha presentat aquest matí en roda de premsa la cinquena edició de Barcelona New Economy Week (BNEW), que se celebrarà del 7 al 10 d'octubre. L'esdeveniment, que tindrà com a escenari l'edifici singular DFactory Barcelona , es consolida com la cita de referència a nivell mundial de la nova economia i visibilitzant-ne l'evolució en els darrers cinc anys.

En aquesta edició especial, BNEW reunirà prop de 350 top speakers que oferiran fins a 140 hores de contingut distribuïdes en 100 panells, sessions i debats . La cita manté el caràcter híbrid que pot seguir tot el contingut de manera telemàtica des de qualsevol part del món, mitjançant una plataforma digital d'última generació que, a més, permet fer networking mitjançant l'intercanvi de missatge i la sol·licitud de reunions entre els usuaris. Amb tot, BNEW compta amb una previsió de superar els 12.000 assistents de l'any passat , que podran gaudir d'un complet programa de contingut estructurat en set verticals clau: Digital Industry, Sustainability, Mobility, Aviation, Talent, Health i Experience.

Com a novetat principal, BNEW suma el nou vertical Aviation, en què experts del sector aeroespacial debatran sobre l'estat actual de la indústria de l'aviació, en el seu camí per convertir-se en un sector innovador i sostenible. Així, analitzaran com la innovació, les últimes tendències en tecnologia, la digitalització, les pràctiques sostenibles estan redefinint el cel i obrint noves fronteres per a l'aviació.

Pere Navarro: "La nova economia estarà preparats"

El delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro/ Foto:CatalunyaPress

El delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro , ha explicat durant la roda de premsa que “en 5 edicions BNEW s'ha convertit en el gran esdeveniment líder mundial de la nova economia que interrelaciona els sectors clau d'aquesta nova economia i que és capaç de reunir assistents procedents de 106 països diferents”. Navarro ha destacat que “la nova economia estarà preparats, de saber adaptar-nos, de col·laborar i de teixir aliances. La formació contínua ja no és una opció, sinó que és una obligació perquè tot evoluciona a passos de gegant. Encara no som conscients de tot el que ha de venir”.

Després de l'èxit de la passada edició, les sessions corresponents als verticals Digital Industry, Mobility i Sustainability es duran a terme els dies 7 i 8 d'octubre, mentre que els panells corresponents a Aviation, Health i Talent tindran lloc durant els dos dies següents , 9 i 10 d'octubre. L'únic vertical que es desenvoluparà els quatre dies i de manera presencial serà BNEW Experience, apropant als assistents a l'esdeveniment l'oferta d'oci, cultural i gastronòmica de la ciutat de Barcelona.

Per part seva, la directora general del CZFB, Blanca Sorigué , ha assegurat que “durant 4 dies BNEW convertirà Barcelona en la capital de l'economia del futur, un espai on acudeixen els professionals que marquen el full de ruta de la nova economia. Aquest any comptem amb 350 speakers de primer nivell i més de 100 sessions de contingut”. Sorigué també ha explicat que “avui els canvis s'estan succeint de manera tan immediata que cal estar preparats i saber adaptar-nos-hi. La col·laboració i les aliances entre governs, empreses i ciutadans serà clau per construir una economia que beneficiï tothom i asseguri un futur pròsper i sostenible”.

II Observatori de la Nova Economia

A la roda de premsa celebrada aquest matí, el delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro, i la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, han presentat el II Observatori de la Nova economia BNEW 2024, un estudi realitzat pel CZFB a per sondejar els interessos i les inquietuds de les empreses i startups participants a l'esdeveniment, en què han participat un total de 657 professionals (64% empreses i 36% startups).

L?estudi revela que el 82% del total d?enquestats assenyala que les seves organitzacions lideren o tenen previst liderar alguna iniciativa de sostenibilitat. Pel que fa a les inversions previstes per al proper any, mentre que el 84% de les startups preveu augmentar la seva plantilla, el 56,3% de les empreses té previst invertir més de 100.000 euros a IA, Big Data, Blockchain o altres tecnologies, fins i tot el 22,7% aposta per superar el milió d?euros d?inversió.

Pel que fa a la col·laboració entre empreses i startups, l'Observatori recull que el 40% de les empreses enquestades ja col·labora amb startups i que el 33% està estudiant aquesta possibilitat, és a dir, que 2 de cada 3 empreses aposta per externalitzar els seus serveis a una startup. Per la seva banda, el 79% de les startups participants a l'estudi col·labora o està en vies de col·laboració amb grans empreses o multinacionals, xifra que corrobora que les grans corporacions confien part dels seus serveis a empreses emergents.

Tot i així, el II Observatori de la Nova Economia realitzat en el marc de la cinquena edició de BNEW conclou que el 82% de les entitats enquestades, tant empreses com startups, col·labora en temes d'innovació oberta amb empreses d'altres sectors.

El delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro , ha assenyalat que “BNEW és un clar exemple de les múltiples possibilitats que brinda la col·laboració entre empreses de diferents sectors, sent l'únic esdeveniment al món que genera oportunitats de networking amb professionals , corporates, startups i administracions de set sectors diferents ”.

Rècord de participació de startups

Acte de presentació del BNEW/ Fot: CatalunyaPress

El BNEW Startup Innovation Hub comptarà amb la participació de més de 170 empreses emergents, que tindran protagonisme als seus verticals corresponents. Aquestes startups podran fer networking mitjançant trobades presencials B2B i de la plataforma de BNEW amb professionals de diferents sectors econòmics, indústries, empreses, administracions i institucions, així com accedir a coneixements especialitzats del sector amb entrades gratuïtes.

Tots els projectes presentats seran candidats al Premi a la Millor Startup de BNEW 2024 , que es

atorgarà a cada vertical. L'entrega d'aquests guardons es farà en un sopar de gala que tindrà lloc a DFactory Barcelona el dimecres 9 d'octubre a partir de les 19 hores. A més, les cinc startups finalistes de cada vertical presentaran els seus projectes en una ronda de pitches que tindrà lloc el dijous 10 al plató del vertical Talent, a partir de les 13h.

Blanca Sorigué, directora general del CZFB i de BNEW, ha destacat que “apostem per donar visibilitat a les startups a BNEW perquè el format innovador de l'esdeveniment permet que el contingut de qualitat que oferim arribi a qualsevol persona a qualsevol part del món, mentre que aquesta mateixa persona pot fer networking amb la resta de participants, a través de la plataforma digital. És a dir, connectem 12.500 professionals de diferents sectors en un únic espai”.

Pel que fa a això, cal destacar que la Barcelona New Economy Week (BNEW) es reafirma en cinquena edició, com a esdeveniment de referència que ha posicionat la ciutat comtal com a capital de l'economia 4.0, com confirmen les dades acumulades en aquests cinc anys: 37 verticals, 24 platós de TV, més de 2.500 speakers, 735 sessions, 880 hores de contingut, més de 48.000 assistents, 424 startups participants al BNEW Startup Innovation Hub i prop de 1.400.000 visualitzacions a través del seu canal de Youtu ja supera els 1.000 vídeos publicats.

