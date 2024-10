Lékué i els sindicats pacten un pla de suport a la recol·locació dels afectats per l'ERO

Arxiu - Productes de Lékué. - LÉKUÉ - Arxiu

Lékué i els sindicats han pactat un pla de suport per a la recol·locació i un paquet de compensació garantit per als 15 treballadors del magatzem de La Llagosta (Barcelona) afectats per l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) pel tancament de la planta.

En un comunicat aquest dijous, l'empresa ha explicat que assegurarà que els afectats "comptin els recursos necessaris per a una transició fluida".

El 18 de setembre passat, l'empresa va anunciar el tancament de la seva planta a La Llagosta (Barcelona) i un ERO que afectarà 15 dels seus 43 treballadors.

La resta de treballadors --que formen els equips de màrqueting i innovació-- seran reubicats a Barcelona, on hi ha l'oficina de Brabantia Iberia, empresa que va assumir el control de Lékué fa tres anys.

La companyia ha assegurat que el procés "preservarà la identitat de la marca Lékué" i que la integració impulsarà el creixement i la capacitat de servir els clients.