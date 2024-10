Judith Viader, CEO de Frit Ravich, guanya el 'CaixaBank Premi Empresària' 2024

Foto: CaixaBank

Judith Viader, CEO de Frit Ravich, ha estat elegida guanyadora nacional de la vuitena edició del 'CaixaBank Premi Empresària' 2024, que cada any reconeix el talent i l'excel·lència professional d'empresàries a Espanya que són un referent per la seva trajectòria, visió estratègica, capacitat dinnovació i lideratge transformador.

El jurat dels premis, integrat per un grup de directives i directius de CaixaBank, ha elegit Judith Viader entre les dotze guanyadores territorials pel seu esperit emprenedor i la seva visió estratègica. El jurat ha valorat els seus mèrits tant pel que fa a l'èxit de la seva activitat empresarial com a la seva trajectòria professional, capacitat de lideratge i participació en iniciatives de mentoring femení i en xarxes de dones empresàries o grups de lideratge.

Viader va començar la seva trajectòria a l'empresa el 1991 al departament de màrqueting i va treballar en diferents departaments, amb una visió 360 graus de la companyia, fins a assolir la Direcció General el 1997.

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar , ha estat l'encarregat de lliurar el guardó en un acte celebrat a l'oficina all in one de Madrid, que ha comptat amb la presència de les finalistes d'aquesta edició i de guanyadores d'anys anteriors .

Per a Viader, “és un honor rebre aquest premi, tant a nivell personal com a nivell empresarial. A nivell empresarial és un reconeixement a la feina de les 1.200 persones que formem Frit Ravich i que m'acompanyen en tots els moments vitals. A nivell personal també és un gran orgull rebre aquest premi que reconeix el lideratge femení i m'agradaria dedicar-lo especialment a la meva mare”.

Per part seva, el conseller delegat de CaixaBank ha destacat que a l'entitat “som molt conscients de l'important paper que juga el sector empresarial i el talent femení en el desenvolupament econòmic i social. Tant Judith Viader com totes les finalistes són exemples clars de visió estratègica i transformadora, creant valor i ocupació a través de les empreses que dirigeixen”.

A l'acte hi han assistit, a més, les altres onze guanyadores regionals que optaven al guardó nacional del 'CaixaBank Premi Empresària' 2024: Virginia González Lucena, presidenta executiva de Grupo Dian; Susana Juan Baras, consellera delegada d'Invisa Hoteles; Paula Rodríguez Pelaez, CEO de Grupo Cafento; Beatriz Magro Nogales, CEO & cofundadora de Komvida Kombucha; Maria Esther Cabrera Quintero, CEO d'Arrecife Bus; Marta Antich Díaz, sòcia administradora de Fertilab; Elena Martínez Garnica, CEO de Martínez Somalo; Isabel Rodero Baños, gerent de Domini de l'Àliga; Ana María López Arjona, directora general del Grup Connect Are Us; Zulema Beresaluce Salinero, directora general d'Olives Cazorla; i Dolores Marín Sánchez, directora general del grup La Ciezana Venta de l'Olivera.

Comunitat Premi Empresària

Judith Viader formarà part de la Comunitat Premi Empresària de LinkedIn creada per CaixaBank, que promou la relació i el networking entre totes les guanyadores territorials de totes les edicions anteriors i els dóna accés a activitats exclusives. A més, podreu assistir a un esdeveniment de prestigi internacional per connectar amb empresàries líders a nivell global.

Com a guanyadora del 'CaixaBank Premi Empresària', Viader s'uneix a Inés Juste, presidenta del Grup Juste; Rocío Hervella, fundadora i consellera delegada de Prosol; Arancha Manzanares, vicepresidenta d'Ayesa; Lina Mascaró, presidenta del Grup Mascaró; Pilar Martínez-Cosentino, vicepresidenta de Grupo Cosentino; Maite Casademunt, presidenta i directora creativa de Lola Casademunt; i María José Cascajo, fundadora d'HC Clover, totes guanyadores de les edicions anteriors del 'CaixaBank Premi Empresària'.

El compromís de CaixaBank amb la diversitat i excel·lència empresarial

CaixaBank és conscient de la importància que tenen les professionals empresàries en el pes de l'economia i llença aquests premis com a mostra de suport i reconeixement a aquest col·lectiu clau. Aquests guardons s'emmarquen al programa de diversitat de CaixaBank Wengage, un projecte transversal desenvolupat per persones de tots els àmbits de l'entitat basat en la meritocràcia i en la promoció en igualtat d'oportunitats, que treballa per fomentar i visualitzar la diversitat en totes les dimensions: de gènere, funcional, generacional, cultural...

Així mateix, CaixaBank promou diferents premis i reconeixements a l'excel·lència acadèmica (Premis WONNOW), al lideratge femení empresarial (CaixaBank, Premi Empresària i Premi A Dona Professional Autònoma), línies d'acció vinculades a l'esport (patrocini de la selecció femenina de bàsquet) i entorn rural (Càtedra AgroBank: Dona, empresa i medi rural, o l'estudi de la bretxa de gènere al sector agrari de Closingap).

L'entitat compta amb un 43% de dones en posicions directives i amb un 40% de dones al Consell d'Administració.