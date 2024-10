Salvador Illa inaugurarà la cinquena edició del BNEW

Salvador Illa, en una imatge recent. Foto: Europa Press

La cinquena edició de la Barcelona New Economy Week (BNEW) , la gran cita mundial de referència de la nova economia celebrarà el seu acte inaugural el proper dilluns 7 d'octubre a les 9.30 del matí al DFactory Barcelona .

L'acte inaugural de BNEW 2024 estarà presidit pel president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa , que estarà acompanyat pel ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu , el tinent d'alcalde a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls , el delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro i la directora general del CZFB, Blanca Sorigué .

Les novetats

En aquesta edició especial, BNEW reunirà prop de 350 top speakers que oferiran fins a 140 hores de contingut distribuïdes en 100 panells, sessions i debats . La cita manté el caràcter híbrid que pot seguir tot el contingut de manera telemàtica des de qualsevol part del món, mitjançant una plataforma digital d'última generació que, a més, permet fer networking mitjançant l'intercanvi de missatge i la sol·licitud de reunions entre els usuaris. Amb tot, BNEW compta amb una previsió de superar els 12.000 assistents de l'any passat , que podran gaudir d'un complet programa de contingut estructurat en set verticals clau: Digital Industry, Sustainability, Mobility, Aviation, Talent, Health i Experience.

Com a novetat principal, BNEW suma el nou vertical Aviation, en què experts del sector aeroespacial debatran sobre l'estat actual de la indústria de l'aviació, en el seu camí per convertir-se en un sector innovador i sostenible. Així, analitzaran com la innovació, les darreres tendències en tecnologia, la digitalització, les pràctiques sostenibles estan redefinint el cel i obrint noves fronteres per a l'aviació.



