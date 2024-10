Brussel·les prem l'accelerador i continua amb els aranzels al cotxe xinès

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, durant una roda de premsa a Brussel·les (arxiu) - Wiktor Dabkowski/ZUMA Press Wire / DPA

Els governs europeus han estat incapaços aquest divendres de sumar una majoria suficient ni a favor ni en contra dels aranzels al cotxe elèctric importat de la Xina, cosa que torna a la Comissió Europea el poder per adoptar en els propers dies la decisió definitiva que faci permanents les tarifes que la UE imposa de manera provisional des del mes de juliol passat.

A la votació, només cinc països han votat en contra de la proposta de Brussel·les de fer permanent els gravàmens, entre ells Alemanya, que tem les conseqüències d'una guerra comercial amb Pequín. A més, segons han informat a Europa Press diverses fonts diplomàtiques, Espanya i onze països més s'han abstingut; mentre que deu més han votat a favor.

Per bloquejar la decisió de Brussel·les de seguir endavant amb el gravamen requeria un bloc d'almenys 15 Estats membres que representessin un 65% de la població.

Els experts dels Vint-i-set s'han reunit a Brussel·les per sotmetre a votació la proposta formal de l'Executiu comunitari per consolidar els aranzels provisionals, sobre els quals les regles comunitàries obliguen a prendre una decisió sobre si es tornen permanents abans del 30 d'octubre.

Al final de la votació, l'Executiu comunitari ha indicat que el resultat suposa que ha obtingut "el suport necessari" dels Estats membres per a l'adopció dels aranzels per a un període de cinc anys.

En el comunicat, la Comissió també ha volgut deixar clar que "paral·lelament" Brussel·les i Pequín "continuen treballant àrduament" per buscar solucions "alternatives" i compatibles amb les regles de competència justa de l'Organització Mundial del Comerç (OMC), és a dir, posar fi als subsidis il·legals de Pequín als fabricants xinesos i això amb una decisió "supervisada i factible".

Brussel·les aplica des del mes de juliol passat tarifes de fins al 38,1% a l'automòbil de bateria elèctrica importat des de la Xina com a resposta al perjudici que genera als seus competidors europeus els subsidis il·legals que el Govern xinesa concedeix als seus fabricants. El gravamen se suma al 10% que la UE ja aplica a les importacions de vehicles.

Tot i això, el vicepresident econòmic de l'Executiu comunitari, Valdis Dombrovskis, que parla en nom de la UE en matèria comercial, ha insistit a mantenir el diàleg obert amb les autoritats xineses a la recerca d'una solució, inclòs la setmana passada en una reunió a Brussel·les amb el ministre de Comerç del gegant asiàtic, Wang Wentao.

A la trobada, Dombrovskis va defensar que els serveis comunitaris van dur a terme una investigació sustentada "estrictament en fets i proves" que ha permès imposar aranzels temporals per compensar subsidis il·legals i garantir la "competència justa" al mercat interior i que tots els productors competeixen drets d'igualtat.

També va reclamar que Pequín tanqui les investigacions "injustificades" que ha iniciat contra productes de la Unió Europea com el brandi, el porcí i lactis en represàlia per la taxa al cotxe elèctric exportat per aquest país.

El portaveu de Comerç a Brussel·les, Olof Gill, ha insistit aquest mateix divendres després de la votació a Vint-i-set que les negociacions "estan en marxa" i que la Comissió "segueix oberta a trobar una solució" amb Pequín en paral·lel al procediment perquè els aranzels siguin formalment adoptats d´aquí al 30 d´octubre. Els gravàmens tot i ser definitius, recorden fonts comunitàries, poden ser suspesos o retirats en qualsevol moment si hi ha un acord que resolgui les irregularitats.