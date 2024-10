El preu del petroli continua creixent tot esperant la resposta d'Israel a l'Iran

Els futurs del petroli continuen aquest divendres amb el seu avanç després de disparar-se ahir més d'un 5%, després de reconèixer el president dels Estats Units, Joe Biden, que el Govern estava en converses amb Israel per perfilar la resposta que l'Estat hebreu donarà a l'atac iranià amb míssils balístics de l'1 d'octubre passat.Davant la incertesa per les represàlies que es puguin donar, el barril Brent, de referència a Europa, puja un 1,24% cap a les 13.00 hora peninsular espanyola, fins a 78,58 dòlars (71,26 euros), mentre que el seu homòleg nord-americà , el Texas West Intermediate, ha arribat als 74,67 dòlars (67,71 euros), un 1,30% més.La cotització del Brent fa una setmana estava un 9,6% per sota dels nivells actuals, sobre els 72 dòlars (65,29 euros), i amb el petroli en mínims de dues setmanes per la preocupació al voltant del feble creixement econòmic mundial i per una oferta de l'hidrocarbur que excedia la demanda.Tot i això, l'eliminació del líder del partit-milícia Hezbol·là, Hassan Nasrallah, la invasió israeliana del sud del Líban, l'ofensiva iraniana i la potencial resposta que Tel Aviv pugui donar al règim dels aiatol·làs han alterat els preus de l''or negre' .En concret, la possibilitat que l'Executiu de Benjamin Netanyahu opti per atacar les refineries o terminals exportadores de petroli de l'Iran podria desestabilitzar encara més els mercats.