Gairebé 6 de cada 10 comerciants estan en contra de l'OPA de BBVA a Sabadell

El 59% dels empresaris del retal estan en contra de l' oferta pública d'adquisició (OPA) llançada per BBVA sobre Banc Sabadell , segons un comunicat de Comertia aquest divendres.

L'entitat ha afegit que el 15% considera que no afecta directament el 'retail' i "només un 3% està a favor", mentre que la resta no es posiciona.

El president de Comertia, Ignasi Pietx , ha explicat que els socis de Comertia "pensen de forma majoritària que aquesta operació tindria un impacte negatiu sobre el comerç de Catalunya en termes de crèdit i costos financers".

"La gran majoria hi estan en contra perquè consideren que limita i restringeix l'accés a crèdits adaptats a les necessitats de les empreses catalanes del comerç, especialment en finançament del circulant perquè hi ha menys oferta bancària", ha afegit l'entitat.

Comertia ha assenyalat que els comerços adherits van tenir un increment mitjà de les vendes del 5,7% interanual al setembre.

"Una pitjor oferta"

Aliena a l'opinió que pugui tenir el públic, l'OPA continua avançant. De fet, el president de Banc Sabadell, Josep Oliu, ha afirmat que els ajustaments que ha aplicat BBVA al canvi d'accions que aplicaria a l'OPA són "neutrals" i que, "en tot cas, empitjoren l'oferta", valorant ara la entitat catalana en 1,84 euros per acció, per sota dels 2,22 euros que el banc presidit per Carlos Torres va oferir en un primer moment.

En concret, dimarts 1 d'octubre BBVA va anunciar un canvi en el canvi d'accions que oferia per Sabadell a l'OPA que ha plantejat per aconseguir l'entitat catalana: passava d'oferir una acció nova de BBVA per 4,83 accions de Sabadell a oferir una acció del banc per 5,0196 accions del banc català i un pagament en efectiu de 0,29 euros per títol.

Segons ha explicat BBVA, aquest canvi s'ajusta als repartiments de dividends de les dues entitats. Tot i això, en una trobada amb uns 300 accionistes de Sabadell a la seu del banc a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Oliu ha assenyalat que aquests ajustos són "neutrals" i que, en tot cas, "empitjoren" la primera oferta que BBVA va donar a conèixer el mes de maig passat, passant de 2,22 euros a 1,84 euros per títol.

Oliu ha negat que el valor actual a la borsa de Banc Sabadell sigui degut a l'OPA i ha afirmat que "ningú" té elements per dir que les accions del banc sense l'OPA de BBVA "baixaran". Per part seva, el conseller delegat de Sabadell, César González-Bueno, ha recordat que el mercat ha posat un preu objectiu de les accions de Banc Sabadell en 2,25 euros per títol, per sobre de l'oferta inicial, i ha assenyalat que , històricament, aquest preu objectiu s'ha anat aconseguint.

Així mateix, González-Bueno ha aprofitat la seva intervenció per defensar que Sabadell opera en mercats que donen "més estabilitat" al balanç i els resultats que els de BBVA. Ha apuntat que si es miren les geografies en què cada entitat està exposada, la de Banc Sabadell dóna "moltíssima més estabilitat als resultats".

"Les comparacions són odioses. Saben vostès que hi ha un altre banc per aquí, que comença per B i acaba per A, que té el 70% del seu negoci a països emergents. Bé, doncs aquest té el 85% del seu negoci a Espanya" , ha dit, referint-se a Banc Sabadell. Ha afegit que això permet que els resultats de l'entitat "no només són creixents, sinó que són de confiança".

"La nostra rendibilitat és sostenible, perquè tenim clara visibilitat sobre els negocis futurs, entre d'altres coses, perquè estem en mercats que estan molt consolidats i que són molt exigents", ha subratllat.