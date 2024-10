S'acaba el cafè? A Europa només es pot assegurar la demanda de sis setmanes

Foto: Freepik

El cafè és un dels elements primordials a la societat. Podem prendre'l a qualsevol hora del dia i serveix com a excusa per retrobar-nos amb vells coneguts, amb aquella mítica excusa de “Ens veiem i fem un cafè?”. Tot i això, sembla que la situació no és del tot òptima, ja que la producció d'aquest preat gra comença a escassejar.

El mercat alimentari de Nova York, la referència global per fixar els preus de molts productes, ha registrat el preu més elevat del gra del cafè en més d'una dècada, i és que es va marcar a 2,73 dòlars per lliura.

La causa principal d'aquest repunt és la caiguda de la producció dels principals països productors a causa de condicions climàtiques adverses. Brasil i Colòmbia, líders en el cultiu de cafè, han experimentat importants reduccions a les seves collites, mentre que Vietnam , un altre gran proveïdor, també ha patit pèrdues significatives.

La situació és crítica, especialment al Brasil , i és que la sequera que està travessant és la més severa dels últims 70 anys, i per això el productor del 29% del cafè mundial s'està quedant sense producte.

Per part seva, Vietnam s'ha quedat sense estoc suficient per exportar, i Colòmbia, tercer productor mundial, ha hagut d'importar cafè per satisfer la seva pròpia demanda interna.

Europa també està en alerta, ja que les seves reserves de cafè només arriben per cobrir el consum de sis setmanes , segons el diari 'Cinco Días'.

Un consum generalitzat

El creixent consum de cafè a nivell mundial ha encès les alarmes. Mentre que el 2022 i el 2023 el consum mundial va assolir els 21.000 milions de quilos de cafè, la producció global no va aconseguir cobrir la meitat d'aquesta demanda.

El preu del cafè ha augmentat un 57% des de l'octubre del 2023, impulsat no només per la producció menor, sinó també per factors com la incertesa sobre la nova legislació europea d'importacions lliures de desforestació i l'augment dels costos financers a nivell global.