Hisenda mirarà amb lupa les empreses familiars! Vigilarà els dividends de manera indefinida

L?empresa familiar s?enfronta a un nou desafiament fiscal. Els experts temen que Hisenda augmenti la vigilància sobre el repartiment de dividends, un control que es podria estendre de manera indefinida. Tot es va desencadenar després de la resolució del Tribunal Economicoadministratiu Central (TEAC), que ha donat llum verda al fisc per supervisar qualsevol operació de reorganització empresarial que busqui obtenir un estalvi fiscal.

Què és el règim FEAC i com afecta les empreses familiars?

El règim especial de fusions, escissions i canvi de valors (FEAC) permet a les empreses fer reorganitzacions sense tributar immediatament per les plusvàlues generades, ajornant el pagament d'impostos fins a la venda efectiva de les empreses reorganitzades. Aquest esquema, utilitzat sovint per les empreses familiars per estructurar-se a través de societats hòlding, està ara sota la lupa d'Hisenda.

El TEAC ha decidit que, si considera que una reestructuració té com a objectiu principal estalviar impostos en el repartiment de dividends, pot exigir el pagament de la plusvàlua diferida proporcionalment a mesura que es distribueixin aquests dividends. Això suposa que les empreses estaran en vigilància contínua, sense un límit temporal clar.

Per què els dividends són al centre del problema?

El repartiment de dividends cap a la societat hòlding ha esdevingut un punt de conflicte. Segons el TEAC, quan aquests dividends representen un estalvi fiscal (la societat paga un 1,25% i els socis entre el 19 i el 28%), Hisenda podria determinar que la reestructuració es va fer per evitar el pagament d'impostos. A partir d'aquí, la regularització de la plusvàlua diferida es faria de manera proporcional cada cop que es distribueixin dividends, fins que s'acabin tots els beneficis fiscals.

La vigilància indefinida: Un risc per al futur?

Segons Esaú Alarcón, advocat fiscalista, aquesta decisió implica que les operacions de reestructuració empresarial podrien estar sota l?amenaça de regularitzacions futures sense termini de caducitat. Aquesta vigilància eterna genera incertesa per a les empreses familiars, que ara han de tenir en compte no només la viabilitat de les seves operacions, sinó també el risc constant que Hisenda decideixi regularitzar les plusvàlues en qualsevol moment.