L'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà posa en risc 3.500 milions d'euros d'empreses espanyoles | Europa Press

L'augment de les tensions a l'Orient Mitjà, especialment amb els conflictes que impliquen països com Israel, Líban, Iràn i la Franja de Gaza, ha posat en risc els intercanvis comercials d'Espanya amb la regió, els quals van assolir un valor total de 3.559 milions d'euros el 2023. Les empreses espanyoles, que han desenvolupat importants vincles econòmics amb aquesta àrea del món, veuen perillar una quantitat significativa d'ingressos a mesura que la inestabilitat s'incrementa.

El 2023, Espanya va realitzar exportacions per valor de 2.429 milions d'euros a aquests països, mentre que les importacions van assolir els 1.130 milions d'euros, destacant el flux comercial amb Israel, que concentra gran part d'aquest intercanvi. Les relacions comercials amb Israel representen un total de 2.880 milions d'euros, essent aquest el soci més important d'Espanya a la regió. D'aquesta xifra, 1.906 milions corresponen a exportacions, destacant les matèries plàstiques i els productes farmacèutics, i 973 milions a importacions, entre les quals predominen les matèries plàstiques i els productes químics orgànics.

En els darrers anys, els intercanvis comercials d'Espanya amb l'Orient Mitjà han seguit una trajectòria fluctuant, assolint el seu màxim el 2022 amb 4.025 milions d'euros. No obstant això, el 2023 es va observar una lleu caiguda, amb un total de 3.559 milions d'euros, encara afectat pel context geopolític de la regió. Encara així, les xifres continuen sent rellevants, i l'any 2024, fins a la data, ja ha registrat 1.304 milions d'euros en intercanvis.

A més d'Israel, Espanya també manté relacions econòmiques significatives amb altres actors del conflicte. El 2023, les exportacions al Líban van sumar un total de 347 milions d'euros, amb productes com combustibles i olis minerals al capdavant, mentre que les importacions d'aquest país, encara que menors, van totalitzar 5 milions d'euros en productes químics inorgànics.

D'altra banda, Iràn també juga un paper en el comerç espanyol, amb un intercanvi total de 308 milions d'euros el 2023. Espanya va exportar productes farmacèutics valorats en 28 milions d'euros, mentre que les importacions es van concentrar en productes com cafè, te, yerba mate i espècies, per un valor de 37 milions d'euros.

La relació amb la Franja de Gaza és més modesta, encara que no menys rellevant dins del context actual. Els intercanvis comercials van sumar 23 milions d'euros el 2023, amb les exportacions de cereals valorades en 1 milió d'euros i les importacions de fruites assolint els 283.000 euros.

Les empreses espanyoles, especialment les que depenen de l'exportació de productes industrials, farmacèutics i agrícoles, podrien enfrontar greus dificultats si la situació a la regió es deteriora. A més de les pèrdues econòmiques directes, la inestabilitat en les rutes comercials i la incertesa financera poden afectar la planificació a llarg termini i la confiança en les inversions a la zona.

El sector empresarial espanyol haurà d'estar preparat per possibles disrupcions, mentre els governs i els actors internacionals treballen per buscar solucions diplomàtiques que minimitzin l'impacte de l'escalada bèl·lica. Els 3.500 milions en joc no només afecten les empreses, sinó també milers de treballadors i les relacions econòmiques que s'han forjat amb aquests països al llarg dels anys.