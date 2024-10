Renfe ven més de 2,6 milions de bitllets amb el descompte Estiu Jove, gairebé un 30% més que l?any passat | Renfe

Renfe ha venut més de 2,6 milions de bitllets per a joves, d'entre 18 i 30 anys, amb descomptes durant la vigència de la iniciativa Estiu Jove, per viatjar amb tren entre l'1 de juliol i el 30 de setembre de 2024 per Espanya i la resta d?Europa, segons ha assenyalat la companyia en un comunicat.

En aquesta edició de l'Estiu Jove, i en comparació de l'any 2023, la companyia ha venut prop de 604.000 bitllets més, un increment del 29,8% de joves que s'han beneficiat dels descomptes per viatjar als trens.

Aquest creixement en la venda de bitllets també es deu a la incorporació dels nous serveis Avlo 106 i el seu augment de places a Galícia i Astúries, igual que els trens directes d'AVE Internacional entre Espanya i França.

Així mateix, Renfe va incloure una promoció addicional per a joves d'entre 18 i 30 anys que fossin membres del seu pla de fidelització Más Renfe amb un viatge gratuït.

Els bitllets per als joves amb edats compreses entre els 18 i els 30 anys han comptat amb rebaixes del 50% en trens d'Alta Velocitat (AVE i Avlo) i Llarga Distància, amb un descompte màxim de 30 euros per títol.

Els descomptes del 50% es van aplicar també als bitllets senzills Avant i del 90% a la resta dels serveis de Mitja Distància o de la xarxa d'Ample Mètric.

D'altra banda, el programa Estiu Jove també ha ofert descomptes del 50% al Global Flexible d'Interrail de 10 dies en 2 mesos (adquirit a través de Renfe) perquè els joves de 18 a 30 anys viatgin per Europa. La companyia ha venut un total de més de 7.150 passades per viatjar per Europa.