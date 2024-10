CaixaBank comercialitzarà les noves línies de l'ICO 'Verde' i 'Empresas y Emprendedores' | CaixaBank

CaixaBank ha acordat amb l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) comercialitzar les noves línies ICO Verd i ICO Empreses i Emprenedors, que compta amb fons europeus Next Generation, informa l'entitat en un comunicat d'aquest diumenge.

L'ICO preveu mobilitzar més de 30.000 euros: n'ha dotat de 22.000 la primera, destinada a "dinamitzar la transició verda" entre empreses i llars, i ha dotat de 8.150 milions la segona, per finançar projectes de creixement de les companyies.

La línia ICO Empreses i Emprenedors inclou un tram de mil milions per "promoure projectes relacionats amb la sostenibilitat, la digitalització d'equips i el reforç de la competitivitat" del sector turístic, així com un tram de 150 milions per a la digitalització i la implementació de IA a universitats públiques i privades.