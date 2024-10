VÍDEO: Illa posa el focus a Europa i assegura la necessitat de diàleg a la inauguració del BNEW

Pere Navarro, Salvador Illa i Blanca Sorigué. Foto: CatalunyaPress

Europa al centre del focus. Aquesta és la idea que s'ha desprès a la inauguració de la 5a edició de la Barcelona New Economy Week (BNEW), la gran cita mundial de referència de la nova economia, que tindrà lloc fins dijous que ve al Dfactory Barcelona.

A l'acte hi han acudit el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa; Jordi Hereu, ministre d'Indústria i Turisme; Jordi Valls, tinent d'alcalde a l'Ajuntament de Barcelona; Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona; i Blanca Sorigué, la directora general del CZFB.

El president de la Generalitat, Salvador Illa , ha assegurat que el diàleg i la col·laboració entre les diferents institucions i amb el sector privat són “l'única possibilitat” de mantenir el model de vida europeu. Illa ha afegit que per mantenir aquest model de vida és imprescindible buscar aquesta col·laboració, també entre els diferents estats: “O ho fem junts o no ho aconseguirem”. A més, ha remarcat la necessitat d'enfortir Europa i que tingui “una veu important per no imposar la llei del més fort” en aquest context de guerres que viu actualment.

Salvador Illa. Foto: CatalunyaPress

No ha escatimat en detalls sobre l'enfocament que tindrà el govern, i és que serà un govern a favor de la generació de prosperitat, on l'economia sigui un element de connexió perquè “no hi ha economia que no estigui connectada”, que avanci respectant el medi ambient ia partir de les institucions, ja que són la “eina per transformar la societat”, i, sobretot, amb actitud col·laborativa.

“Hi ha qui creu que anant de cara i amb provocació en guanyarà més. Confonen col·laboració amb debilitat, i això mai no serà debilitat”, sentenciava.

“Innovar i actuar”

Pere Navarro ha recordat la història d'aquest esdeveniment tan fonamental per a la ciutat catalana, i és que va arrencar el 2020, mesos després que esclatés la pandèmia pel Covid-19: “Volíem que aquest esdeveniment no fos una cosa passatgera, sinó una cosa nova i perdurable, que es mantingués com una cosa que s'havia creat en un moment difícil però que demostrés que ens havíem adaptat a l'actualitat”.

Pere Navarro. Foto: CatalunyaPress

A més, ha posat èmfasi en la necessitat d'“innovar i actuar”, i per això el BNEW va servir com una “finestra oberta relacionada amb la nova economia”, un esdeveniment transversal que posava Barcelona al centre del panorama mundial durant uns dies. "És una ciutat que té tots els ingredients per ser la capital mundial de la nova economia", assegurava.

“El BNEW és una cosa viva, que es transforma i s'adapta a les circumstàncies del moment”, afegia. També ha assenyalat la importància de la intel·ligència artificial, tant a la vida professional com a la personal, per la qual cosa tindrà un paper rellevant en aquestes jornades.

“Informe Draghi”

Per la seva banda, Jordi Valls ha posat el focus a l'informe Draghi, que proposava mesures clau per impulsar economia europea, enfocant-se en innovació, descarbonització i competitivitat. “Fa 15 anys, Europa representava el 15% de la riquesa, mentre que avui ja en representa el 20%”, especificava.

Jordi Valls. Foto: CatalunyaPress

També ha remarcat la necessitat de tenir una “autonomia estratègica” pel que fa a la tecnologia, l'energia i el finançament. Aquest escenari s'ha de donar en un entorn complicat, sobretot per la “permacrisi” que castiga Europa.

Per això, ha posat de manifest que cal crear “ecosistemes col·laboratius i generar infraestructura de qualitat”.

BNEW com a model de resiliència

"El BNEW va ser l'expressió que davant les dificultats apareix el que els moderns anomenen la resiliència", explicava Jordi Hereu , el ministre d'Indústria i Turisme.

El concepte de la innovació ha estat al centre del seu discurs, i ha aportat que el seu ministeri ha obert diverses línies per seguir en el camí correcte. Sense anar més lluny, ha anunciat que el Govern ha aprovat la concessió dajuts a 14 projectes per un total de 96,3 milions deuros en el marc del Perte de descarbonització.

Jordi Hereu. Foto: CatalunyaPress

“Estem fent dues grans revolucions, la digital i la descarbonització de la nostra indústria. És una satisfacció que l'aposta que vau fer hagi donat aquests fruits”, certificava.

