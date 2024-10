Gortázar (CaixaBank) descarta que BBVA i Sabadell estiguin despistats per la situació de l'OPA

Gortázar, en una intervenció recent. Foto: Europa Press

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, no creu que l'OPA que BBVA ha llançat sobre Banc Sabadell aquest "despistant" aquestes dues entitats , per la qual cosa es mantindria la forta competència al sector i no hi hauria una oportunitat "especial" per guanyar quota.

En la seva intervenció durant la XV Trobada Financera, Gortázar ha afirmat que actualment “no hi ha ningú despistat, en absolut; al revés, crec que hi ha una competència molt forta, molt intensa, que les condicions són difícils. Per guanyar cal lluitar en bona lid, fer-ho millor, suar la samarreta", ha assenyalat després de ser preguntat per si la seva entitat percep oportunitats per guanyar quota de mercat.

"No em sembla que hi hagi en aquest moment una distracció o una oportunitat especial en particular amb aquests dos competidors o amb altres", ha aprofundit.

Sobre l'impost a la banca, ha mostrat el seu desacord que es prorrogui després del 2025, ja que s'està gravant una "suposada rendibilitat extraordinària caiguda del cel", quan en realitat la rendibilitat de la banca espanyola "segueix sent menor que la mitjana de les empreses de l'Ibex 35".

Tot i això, en cas de mantenir-se aquesta figura, com seria la voluntat del Govern, sí que ha demanat un "debat serè" sobre el que s'està gravant, a quines entitats es dirigeix i sobre la possibilitat de deduir-lo.

Preguntat pel recent nomenament de José Luis Escrivá com a governador del Banc d'Espanya, Gortázar ha assenyalat que qui el conegui "no pot tenir dubte" que es tracta d'una persona "perfectament qualificada i molt preparada" per a la "difícil missió" que té al capdavant del supervisor.

"Tenim un Banc d'Espanya del qual hem d'estar orgullosos. Ens interessa a tots que evidentment segueixi així, de manera que el meu convenciment i el meu ànim perquè el Banc d'Espanya segueixi amb el seu nou governador fent la feina tan bona que ha fet durant tots aquests anys", ha traslladat.

D'altra banda, ha deixat clar que el ritme de millora que la banca de la zona de l'euro i espanyola ha mostrat durant els últims anys "toca al final" davant el canvi de cicle de la política monetària del Banc Central Europeu (BCE), que des del juny ha aplicat dues retallades de tipus dinterès.

"No mostraran la mateixa alegria, ja que el canvi de la corba dels tipus d'interès ha estat molt brusc. L'euríbor a 12 mesos és al voltant del 2,7%, quan fa un any estava per sobre del 4% i, per tant, veurem un impacte negatiu als marges d'interès en els propers 12, 15, 18 mesos", ha explicat Gortázar en la seva participació a la trobada financera.

Ha trasllat que, no obstant, les entitats "contrarestaran" d'alguna manera aquesta reduccions de marges amb altres activitats.