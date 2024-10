VÍDEO: El Districte 4.0 de Barcelona pren com a exemple el 22@ al BNEW

Pere Navarro, Jordi Valls, Blanca Sorigué i Josep Miquel Piqué. Foto: CatalunyaPress

El Districte 4.0 de Barcelona ha estat el protagonista de la xerrada BDISTRICT Innovation Districts, Drivers of Transformation que ha tingut lloc a la Barcelona New Economy Week (BNEW) del DFactory. El Consorci de la Zona Franca de Barcelona vol impulsar aquest nou districte perquè es converteixi a l'epicentre de la innovació i la transformació.

Per abordar aquest tema, han estat presents Blanca Sorigué , directora general del CZFB i com a moderadora del debat; Pere Navarro , delegat especial de l'Estat al CZFB; Jordi Valls , tinent d'alcalde d'economia, hisenda, promoció econòmica i turisme; i Josep Miquel Piqué , president executiu de La Salle Technova Barcelona.

Aquest districte tindrà una expansió de 100.000 metres quadrats on la innovació tecnològica esdevindrà l'eix central. Això es podria traduir en una ocupació directa de 1.500 persones i que generi 5.000 llocs de treball indirectes. "Volem que les empreses 4.0 impregnin la resta del polígon industrial, que les antigues siguin substituïdes per aquelles que siguin de 4.0", explicava Pere Navarro.

Per fixar-se en aquest futur districte, el debat ha agafat com a exemple el 22@ , un "cas d'èxit" que també es va enfrontar als reptes per arribar a la rellevància que té avui dia. Per aconseguir-ho, cal que la capa urbana, la innovació i la dimensió social fossin les adequades, segons Josep Miquel Piqué.

El districte del 22@, segons Jordi Valls, "s'ha copiat i s'ha millorat a altres parts del món", convertint Barelona en un model a seguir. Algunes de les ciutats que Piqué ha enumerat conforme s'han inspirat a la capital catalana són Nairobi, Medellín o Boston , entre moltes altres, i és que cada any acudeixen més de 300 delegacions al 22@ per veure el model i mirar com implementar-lo a les seves ciutats respectives ciutats.

Talent i coneixement

"Sense talent no hi ha economia del coneixement", remarcava Piqué i feia èmfasi en la necessitat que l'ecosistema urbà tingués les infraestructures necessàries per poder allotjar el creixement del districte. "La integració social permet que una persona pugui commutar entre la vida personal i laboral", i com a exemple posava el cas de Víctor: un pare que deixava el seu fill a l'escola i que es transformava en professor d'universitat, però tot això a un marge petit de temps, ja que és imprescindible que la connexió entre la vida personal i els serveis a què acudir sigui de pocs minuts.

"Volem crear un cor que palpiti i que creï riquesa i talent. A més, està al costat d'un port i un aeroport", remarcava Navarro. Pel que fa a l'edifici Dfactory, l'element principal d'aquest nou districte, està dedicat completament a la indústria 4.0: "Volíem que hi hagués un element arquitectònic únic, i que també les empreses industrials que estiguin aquí tinguin la capacitat de relacionar-se i crear nous projectes ".

Perquè un districte funcioni, hi ha d'haver un element clau: habitatge. Sense pisos o cases on viure, no es pot retenir el talent nascut de la pròpia ciutat, ni pot arribar talent extern. Aquesta és una idea que han remarcat diverses vegades tant Josep Miquel Piqué com Jordi Valls.

"Barcelona és una bona ciutat per viure-hi, però cal millorar a l'habitatge perquè vingui talent, però també perquè el talent d'aquí no se n'hagi d'anar. Hem de tenir una visió més metropolitana, però Barcelona destaca a Europa de forma molt important", afegia Valls.

DFactory, únic al món

Pere Navarro remarcava que Barcelona és una ciutat molt destacada en àmbits com la salut, la creació de startups, el 4.0... i que crea talent i genera coneixement “en un entorn urbà agradable”. "Tots aquests ingredients és difícil trobar-los a altres llocs", puntualitzava.

A més, explicava que no és possible replicar-ho a tot arreu, ja que es necessita una base prèvia: "Hi ha vegades que cal dir-los a les ciutats que vénen que no poden replicar el model des de 0 perquè es necessita una base perquè funcioni, i Barcelona en tenia”. També jurava que continuarien treballant perquè aquest districte 4.0 "que ja és una realitat i no només un projecte, segueixi millorant".

"Barcelona potencia la investigació, se'ns coneix per ser un dels hubs tecnològics més importants d'Europa i del món. En global, podem ser referent mundial de la salut, a la resta d'àmbits ens hem de preguntar en què podem ajudar des d'aquí" , remarcava Jordi Valls, que també puntualitzava la necessitat d' aconseguir capital per a les empreses, perquè no s'hagin d'anar i puguin generar talent des d'aquí.

Perquè funcioni el districte es necessiten elements de connectivitat, una cosa del que Barcelona presumeix i que cada cop augmenta més. "22@ creixerà orgànicament, hi haurà metro que connectarà la zona", assegurava Piqué.

Velocitat de canvi

Una de les idees en què han insistit és la velocitat a què canvia tot. "A la nostra vida, hem tingut una evolució que cap altra generació ha tingut, ningú ha evolucionat tan ràpidament. Ens hem adaptat a les noves tecnologies i les institucions ho hem de fer", explicava Navarro.

Un dels exemples de transformació urbana que aportava era la de Marina Prat Vermell: “És un lloc enganxat a un lloc tan industrial com la Zona Franca. Es pot produir una transició entre la indústria més tradicional amb activitats de serveis i residencials”.

Finalment, també han destacat la necessitat de la col·laboració publicoprivada, cosa que ajudarà que hi hagi "més competitivitat alhora que som sostenibles".