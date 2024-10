La contaminació va evitar que l'economia espanyola creixés més entre el 2014 i el 2020

Un cel contaminat. Foto: Europa Press

L' economia espanyola podria haver crescut fins a un 5% entre el 2014 i el 2020 si la contaminació estigués per sota dels nivells marcats com a màxims recomanables per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) , és a dir, cinc migrograms per metre cúbic d'aire (mcg /m3). Aquest impacte és "lleugerament inferior" a l'impacte mitjà estimat a la Unió Europea (6%), on sobresurten Itàlia (9%) i Europa de l'Est (10%).

Aquestes són algunes de les conclusions a què ha arribat l'informe titulat La contaminació a Espanya: els seus impactes a l'economia ia la salut , que el Centre de Polítiques Econòmiques EsadeEcPol ha publicat aquest dimarts 8 d'octubre i per a l'elaboració del qual el centre ha utilitzat una anàlisi macroeconomètrica amb variables instrumentals per estimar potencials impactes atribuïbles a la contaminació al Producte Interior Brut (PIB) usat per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE).

A més, l'estudi ha assenyalat que Astúries i Catalunya segueixen per sobre de l'impacte econòmic mitjà nacional malgrat reduccions generalitzades a l'última dècada i mitja. En aquest sentit, s'espera que aquest volum de Producte Interior Brut (PIB) potencial amb menor contaminació es mantingui particularment elevat a totes dues i també a Andalusia fins al 2027.

Tot i així, puntualitza que si continuen millorant els nivells de qualitat de l'aire i, possiblement, s'assoleixen els objectius de l'OMS, es podria afegir la totalitat del potencial no aconseguit del PIB en les properes dècades a diverses comunitats autònomes, reduint aquests volums de potencial no aprofitat al 2% a nivell nacional ia la majoria de les autonomies.

Eliminar subvencions

Per tot això, el Centre de Polítiques Econòmiques EsadeEcPol recomana localitzar recursos que es puguin assignar a aquests objectius, considerant la qualitat de l'aire com a bé públic a protegir. Per exemple, mitjançant la progressiva eliminació dels subsidis directes concedits als combustibles fòssils, així com una fiscalitat que reflecteixi millor els impactes negatius aquí explorats.

A més, suggereix enfocar les mesures per reduir la contaminació i especialment la inversió en aquelles àrees que presenten més potencial. Per aquesta banda, indica que a Espanya els principals sectors emissors de PM2.5 són el tractament de residus, el sector residencial (sistemes de calefacció) i la indústria en general.