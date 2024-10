VÍDEO: Renfe impulsa un sistema de transport públic intel·ligent al BNEW 2024

Foto: CatalunyaPress

El Barcelona New Economy Week (BNEW) , ha comptat amb una destacada trobada sobre els Sistemes de Transport Públic Intel·ligent (STPI) , un sector clau per al futur de la mobilitat urbana. L'esdeveniment, que ha tingut lloc aquest 8 d'octubre, ha reunit experts de renom per debatre sobre com les tecnologies avançades estan transformant el transport públic i fent-lo més eficient, sostenible i accessible.

Aquest esdeveniment té com a objectiu abordar els desafiaments i les oportunitats dels sistemes de transport públic intel·ligents en el context de les ciutats del futur. La mobilitat sostenible i eficient és un component clau per al desenvolupament de les smart cities.