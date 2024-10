Impacte de la micromobilitat a les ciutats: El BNEW 2024 debat el futur de la mobilitat urbana

Foto: CatalunyaPress

Aquest 8 d'octubre del 2024, en el marc de la Barcelona New Economy Week (BNEW), es va celebrar una conferència clau sota el títol “Impacte de la Micromobilitat a les Ciutats”, en què destacats experts del sector van discutir els desafiaments i les oportunitats que representa l'expansió d'aquest model a les àrees urbanes.

La sessió, moderada per Martí Massot, Manager de Desenvolupament de Sector Públic d'EIT Urban Mobility IH South, va abordar aspectes crucials com l'auge de la mobilitat compartida i la importància de la propulsió elèctrica, dos factors que han revolucionat la manera com ens desplacem per les ciutats.

A la conferència del BNEW 2024, van participar figures clau del sector de la micromobilitat. Mariona Conill, cap de la Secció de Mobilitat Sostenible de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), va aportar la seva experiència en la planificació urbana i la regulació de noves formes de transport, emfatitzant la importància d'un marc normatiu clar. Jörg Matheis, Chief Communication Officer Riese & Müller, empresa pionera en la fabricació de bicicletes elèctriques, va abordar l'impacte de la micromobilitat elèctrica i el seu potencial per transformar les ciutats.

Per part seva, Antonio Relaño, Director General de Bird per a Espanya i Portugal, ha destacat com la tecnologia i els models de mobilitat compartida , com els patinets elèctrics, estan facilitant una transició cap a un transport més accessible i sostenible.

Un dels principals punts debatuts va ser com la micromobilitat, que inclou vehicles com bicicletes elèctriques i patinets, ha transformat l' entorn urbà i ha reduït la congestió i les emissions contaminants. Tot i això, també es van assenyalar reptes importants, especialment en relació amb la regulació.

Durant la conferència, també es van discutir els nous models de negoci emergents al voltant de la micromobilitat. Jörg Matheis, Chief Communication Officer de Riese & Müller, empresa líder en bicicletes elèctriques, va ressaltar el creixement de les plataformes de mobilitat compartida, que han permès un accés més flexible i assequible a aquest tipus de vehicles.

Un tema recurrent va ser la necessitat de potenciar la intermodalitat, és a dir, la capacitat de combinar la micromobilitat amb el transport públic tradicional com a autobusos i metres. Tots els participants van coincidir que la micromobilitat no s'ha de veure com un competidor, sinó com un complement que permet cobrir distàncies curtes de manera eficient i ecològica.

La conferència sobre Impacte de la Micromobilitat a les Ciutats va deixar clar que aquest model de transport està cridat a tenir un paper central en la mobilitat urbana del futur. No obstant això, perquè la seva adopció sigui reeixida i sostenible, caldrà un enfocament col·laboratiu entre el sector privat, les administracions públiques i els mateixos ciutadans. La combinació de tecnologia, regulació adequada i una visió compartida sobre l'ús de l'espai públic permetrà que la micromobilitat continuï el creixement com una solució clau en la lluita contra la congestió i la contaminació a les ciutats.