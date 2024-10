El Corte Inglés de Portugal aspira a "ocupar una part del cor de múltiples generacions de portuguesos"

Arxiu - Logo d'El Corte Inglés. - EL TALL ANGLÈS - Arxiu

El director general corporatiu i financer d'El Corte Inglés, Santiago Bau, ha reconegut que la companyia aspira amb la seva seu a Portugal a, "amb el temps, ocupar una petita part del cor de múltiples generacions de portuguesos", construint així " una cosa semblant al que el Corte Inglés d'Espanya ha construït amb els espanyols".

Així s'ha expressat el director general corporatiu de l'empresa espanyola durant la conferència celebrada aquest dimarts 'Inspira Portugal, 50 anys després', que ha acollit un panell centrat en l'economia i les empreses, en què ha participat, a més de Bau, el director executiu de la farmacèutica Bial, António Portela, i ha estat moderat pel president de la Cambra de Comerç Hispano-Portuguesa, António Calçada.

D'aquesta manera, el directiu ha aprofitat l'ocasió per detallar que l'única manera de complir l'aspiració que la seu portuguesa d'El Corte Inglés arribi a ser percebuda com una firma pròpiament portuguesa és fer-ho “des del respecte a la cultura local ia les societats locals, integrant-se i formant-ne part, alhora que col·laborant amb les agendes socials locals".

Decisió "molt valenta"

En aquest sentit, Bau ha recordat que va ser l'any 2001 quan es va prendre la decisió d'internacionalitzar els grans magatzems, sent el primer destí elegit Portugal i, en concret, la capital Lisboa.

"Allò va ser una decisió molt valenta, perquè sempre s'ha dit que els negocis de grans magatzems viatgen malament, i és veritat que viatgen malament", ha explicat l'executiu, per després afegir que aquesta decisió portava implícita "compromís i convicció, a la vegada que evocava continuïtat, ja que no hi ha cap altra manera de plantejar-ho".

En aquesta línia, Bau ha subratllat que va ser un procés "particularment complex", ja que la internacionalització planteja "problemes culturals en no existir dos països iguals, per la qual cosa els gustos dels consumidors són diferents, els productes que volen són diferents i la manera de presentar aquests productes és diferent també".

Alhora, el director financer d'El Corte Inglés ha revelat que es va prendre la decisió d'instal·lar-se a Portugal fonamentalment "perquè els portuguesos ho volien".

"Demanaven a crits un Corte Inglés, perquè el sentien i ho vivien com una botiga que podia ser de conveniència de dia a dia", ha arribat a afirmar Bau.

Procés d'internacionalització molt dur

Per part seva, el director executiu de la farmacèutica ha coincidit amb Bau en reconèixer que el seu procés d'entrada a Espanya "va ser molt dur". "Va ser molt dur per la nostra responsabilitat, ja que jo crec que no ens vam preparar prou i no vam estudiar bé el mercat espanyol", ha manifestat Portela.

Pel que fa al camí que ha seguit la companyia presidida actualment per Marta Álvarez des del seu desembarcament al país veí, Bau ha ressaltat el desafiament que va suposar dissenyar un procés "totalment diferent en el qual els empleats de Portugal assimilessin els valors d'El Corte Inglés gairebé de forma anterior a l'obertura de la botiga".

"Pel camí hem descobert que als portuguesos els agrada encara més Portugal del que pensàvem i per tant el pes dels productes portuguesos ha d'augmentar cada any i, sobretot, en categories com a alimentació, ja que, si algú es creu que el Corte Inglés el que fa és portar productes espanyols d'alimentació a Portugal, això ho fa de manera molt marginal, ja que el 91% dels nostres proveïdors d'alimentació a Portugal són portuguesos", ha detallat el director general corporatiu.

Finalment, Bau ha posat èmfasi que, al capdavall, es tracta d'un exercici diari d'escoltar el client, entendre'l i intentar donar-li el millor servei possible", per després afegir, ja en clau europea, que creu que és molt important "prendre consciència d'una nacionalitat gairebé europea, si més no a nivell empresarial, perquè la internacionalització exigeix escala i els competidors la tenen".

"Si volem realment que Europa doni origen a campions globals, hem de pensar en termes menys parroquials i més en termes continentals", ha dit Bau.