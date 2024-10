Les professions més afectades per l'absentisme laboral

Una dona treballant. Foto: Europa Press

L'absentisme laboral ha augmentat en gairebé tots els sectors i activitats, encara que amb variacions en la seva magnitud. En alguns casos, ja supera el 10%. Segons dades de l?empresa de treball temporal Adecco, el sector més afectat és el transport marítim, amb una taxa d?absentisme general del 13,3%, i d?un 10,5% si es considera únicament les baixes per incapacitat temporal .

En segon lloc, es troben les activitats de jocs d'atzar i apostes , amb una taxa d'absentisme general del 12,9% i del 10,4% per incapacitat temporal, seguides de les activitats sanitàries (12,3% i 9,3%) ), els serveis de manteniment dedificis i jardineria, i lassistència en establiments residencials.

El top 10 es completa amb les activitats postals i de correus, la gestió de residus, els serveis de seguretat i de recerca, els serveis socials sense allotjament i l'Administració Pública.

Altres sectors amb taxes d'absentisme superiors a la mitjana inclouen les activitats administratives, la gestió i la distribució d'aigua, la fabricació de vehicles de motor, l'emmagatzematge, la indústria metal·lúrgica, els serveis d'allotjament, la fabricació de maquinària i equip i l'educació .

Les mesures que vol impulsar l'Executiu

Per combatre les elevades taxes d'absentisme (que segons dades de l'auditoria Grant Thornton suposa un impacte econòmic de 100.000 milions d'euros a l'any ), la ministra de Seguretat Social, Elma Saiz, proposa atorgar més capacitat de decisió al treballador, permetent reincorporar-se voluntàriament a la feina si ho considera oportú. Un exemple que la ministra ha esmentat és el dels pacients amb càncer.

Saiz també s'enfoca als treballadors amb més d'una ocupació, proposant donar-los més flexibilitat perquè puguin reincorporar-se a un dels llocs si és possible, mantenint la baixa mèdica a l'altra ocupació si la seva salut no els permet exercir aquesta segona activitat.

Mentre els sindicats han qualificat la proposta com un "disbarat absolut", els empresaris la veuen favorablement. Tot i això, la negociació per abordar el problema de l'absentisme laboral per baixes mèdiques amb prou feines ha començat i s'anticipa complexa.