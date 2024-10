Com afecta la immigració a la feina i el sou dels espanyols?

Un treballador estranger del sector de la construcció. Foto: Europa Press

La immigració "no té un impacte significatiu" a les oportunitats d'ocupació ni als salaris dels treballadors espanyols, segons afirma la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada (Fedea) en un article publicat aquest dimecres 8 d'octubre. L'estudi conclou que l' alarmisme sobre aquest fenomen està "en gran mesura injustificat" .

"Malgrat l'augment de la visibilitat mediàtica i el debat públic, l'anàlisi suggereix que moltes de les preocupacions sobre l'impacte de la immigració a l'ocupació, els salaris i els serveis públics estan influenciades per percepcions errònies i desinformació", explica l'article , elaborat per Raquel Carrasco, professora titular a la Universitat Carlos III de Madrid.

L?estudi indica que els immigrants de països fora de la Unió Europea guanyen aproximadament un 30% menys que els treballadors espanyols. Tot i això, Fedea aclareix que el 94% d'aquesta diferència salarial es deu a factors com l'edat, l'educació, el tipus de contracte i el sector laboral. "Només el 6% queda sense explicar, cosa que podria atribuir-se a la discriminació", assenyala l'informe.

Quant a la taxa d'ocupació, s'observa inicialment una bretxa significativa entre els immigrants i els espanyols: 15 punts en el cas dels homes i 4 punts en el de les dones. Tot i això, aquesta diferència tendeix a reduir-se amb el temps, i fins i tot alguns grups, com les dones llatinoamericanes, superen les taxes d'ocupació dels nadius després de cinc anys.

"L'evidència suggereix que la immigració no té efectes negatius significatius sobre les oportunitats laborals ni els salaris dels treballadors nadius a Espanya i gran part d'Europa. El consens general és que la immigració pot coexistir amb un mercat laboral saludable i beneficiar l'economia local . No obstant, és essencial seguir investigant els efectes a llarg termini i en contextos específics", afegeix Fedea.

L'informe també destaca que els immigrants, especialment els de països no pertanyents a la UE, solen concentrar-se en feines poc qualificades i mal remunerades. Tot i això, alguns grups, com els d'Europa de l'Est i l'Amèrica Llatina, mostren mobilitat ascendent amb el temps. A més, s'observa que els immigrants solen tenir períodes de desocupació més curts que els nadius, probablement a causa d'una pressió econòmica més gran per trobar feina ràpidament. Tot i que al principi tenen menys probabilitats de rebre prestacions per desocupació, aquesta diferència disminueix amb el temps.

Des del 1998, la població estrangera a Espanya ha crescut de 600.000 persones (1,5% de la població) a més de 5,5 milions el 2022 (11,7% de la població).