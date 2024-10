VÍDEO | BNEW Health: "La tecnologia representa un estalvi real i millora l´atenció al pacient"

Un moment de la xerrada. Foto: CatalunyaPress

Durant el debat d'aquest dimecres a BNEW Health s'ha parlat sobre la realitat de la investigació tecnològica.

Hi han participat Oscar García Esquirol Vicepresident del Barcelona Health Hub, a més de Patricia Pesudo, Responsable de Transformació de l'Hospital Santa Creu i Sant Pau, Andy Aguilar, CEO Legit Health i Estrella Garcia Directora d'Operacions d'Almirall.

Durant aquesta conversa s'ha conversat sobre la importància de les Start Ups en la investigació mèdica i la recollida de dades per millorar els diagnòstics mèdics i la qualitat de l'atenció als pacients.

Per a Patricia Pesudo “ Perquè tothom se senti participi és important en el sector mèdic apostar per la “cocreació de manera genuïna. Per això cal també que les solucions de les start ups estiguin poc madures o no tan madures per treballar amb elles i trobar millors solucions per al sector”.

A més Oscar García va afegir que creu que en un “futur proper aquestes empreses no només seran externes sinó que seran internes dins dels hospitals perquè els mateixos professionals seran els innovadors”.

Mentre Andy Aguilar aquest aspecte és “una cosa que a la seva empresa ha costat molt. Però cal saber quin estalvi tindrà els hospitals i la indústria quan s'inverteix en tecnologia”.

En relació amb els pacients per a Estrella García” és important saber amb la tecnologia quants pacients podràs atendre. Hores menys d'ingrés a la UCI. Aquestes dades sobre allò que la tecnologia ens aportarà és important conèixer-les i tenir un pla de viabilitat”.

Un moment de la xerrada. Foto: CatalunyaPress

En aquest sentit, Pesudo ha afirmat que “quan analitzes el marge incorpores l'estalvi de personal. És general ingressos no només es generen estalvis d'hores de professions, sinó que redunda en atenció en hores a pacients. No són diners que entren als hospitals públics sinó també augmenta el valor de l'atenció que prestes”.

Perquè, segons els experts d'aquest debat, és rellevant “la qualitat d'atenció al pacient. Aquests estan més cuidats, escurça el temps de diagnòstic i que aquest sigui més fiable. Suposa que els facultatius mèdics comptin amb una nova eina, que ajuda a “l'ull final mèdic”, com una segona opinió on la tecnologia aporta molt”.

En definitiva afirma Andy Aguilar “se sap quant de temps s'estalvia, es té un diagnòstic millor i més correcte perquè hi ha malalties que són difícils de diagnosticar perquè són molt similars depenent del perfil del pacient. I tot això té un impacte en els tractaments dels pacients i l'atenció dels hospitals donen aquests pacients”.

En aquest sentit també cal tenir en compte "l'impacte verd, que s'eviten trasllats innecessaris, i l'econòmic secundari que evita faltar a la feina i redueix els temps d'atenció" en paraules d'Oscar García.



LA DIFICULTAT DE LA RECULL DE DADES PER A LA INVESTIGACIÓ MÈDICA

Els participants en aquest debat també van posar de manifest la dificultat amb què es troba el sector en la recopilació de dades. “En aquest sentit Patricia Pesudo afirmava “no avancem en la recopilació de dades mèdiques. Tenim dificultats per trobar bancs de dades de 300 persones per a les nostres investigacions, quan el que necessitem per entrenar la tecnologia és tones de dades de donar els algorismes. En aquest sentit, hem d'apostar per ser més altruistes amb les dades i apostar per la salut pública de cessió de dades i fer-les més fàcils”.

En aquest sentit no hi ha una consciència social de la necessitat de “ser donants de dades” però són “necessaris perquè es faci ciència” segons Oscar García.

ELS PACIENTS VOLEN PARTICIPAR DE LES DECISIONS QUE ELS AFECTEN

Per a Estrella García “ El pacient ha deixat de ser al centre per voler ser a taula on es prenen les decisions i cocrear amb els investigadors mèdics. En aquest sentit als assajos anem tard perquè si comptem amb els pacients des del principi aquests van millor i ajuden a millorar els processos de recerca”.

En aquest sentit cal col·laborar juntament amb els pacients pel que és necessari segons Andy Aguilar “no anar només sinó treballar tots conjuntament”. Una cosa que comparteix Estrella García a qui li agradaria “que tots els hospitals del món estiguessin connectats en xarxa per desenvolupar millors solucions d'atenció als pacients”.

En aquest sentit Patricia Pesudo afirma que “estem a l'hora de tenir un marc de confiança per col·laborar en el futur” i com diu Oscar García “cal tenir una perspectiva més gran sobre les solucions tecnològiques perquè puguem aportar amb la tecnologia més al sector ”.

El vídeo amb els millors moments