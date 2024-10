VÍDEO|BNEW AVIATION: La Zero Emissió de CO2 a l'aviació serà una realitat al 2050

Els participants del debat sobre el sector de l'aviació/ Foto: CZFB

La climatologia està canviant i el sector de l'aviació vol estar preparat per ser un sector "zero emissió de CO2" amb l'objectiu posat el 2050, però realment esperen aconseguir-ho molt abans posant així el seu granet de sorra necessari per tenir cura del planeta.

En aquest intercanvi d'idees han participat en aquesta ocasió com a representants de la indústria de l'aviació que camina cap a un futur més verd Manel Fran , Cap de l'Oficina de Premsa a Catalunya d' AENA, Immaculada Gómez experta en Sostenibilitat de l'empresa pública SENASA , Francisco José Lucas , Gerent Sènior d'Aviacióin Sostenible de Repsol i Rosa Nordfelt, Directora de Sostenibilitat i Air Europa.

Durant la seva intervenció Francisco José Lucas ha posat en importància la planta que Repsol ha obert a Tarragona on gràcies a una aposta per la sostenibilitat es generen "250.000 tones de producció de SAF". El SAF és un combustible sostenible que permet una reducció d'emissions superior al 80% en comparació del querosè d'origen mineral en el conjunt del seu cicle de vida, des de la producció fins al consum i que pot ser usat pels avions, reduint així considerablement la seva petjada de carboni als desplaçaments. De fet, Manel Fran ha afirmat que la generació d'aquest "carburant els permetrà abordar bé el repte de "Zero Emissions Co2" per a l'any 2050 des de la planta de Tarragona".

Cal recordar que Repsol és pionera a Espanya en la fabricació de combustibles renovables per a tots els sectors del transport, incloent-hi l'aviació. Així que amb la producció d'aquest tipus de combustibles als complexos industrials, Repsol s'ha anticipat a les diferents mesures que les institucions comunitàries han establert per fomentar l'ús de SAF.

EL PROCÉS DE DESCARBONITZACIÓ REQUERIRÀ DEL TREBALL CONJUNT DE COMPANYIES I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

L'ajuda pública és necessaria per la descarbonització del sector/ Foto: CatalunyaPress

urant la seva intervenció Rosa Nordfeldt va afirmar "des d'Air Europa i necessitem l'ajuda pública perquè no ho podem fer sols". De fet va descriure el procés per assolir l'objectiu Zero Emissions CO2 com una escala “on vas pujant i baixant esglaons. L'important seria aconseguir tenir un tobogan. A Air Europa estem iniciant canvis en la nostra manera de treballar”. I en aquest sentit va posar com a exemples “vam baixar el consum en procediments com aparcar els avions. Anem cap al pàrquing una vegada aterrats amb un sol motor, atès que les terminals de pàrquing estan lluny a l'aeroport de Madrid i estem intentant fer servir el mateix procediment per a la sortida. Això costarà més atès que s'incorpora una qüestió de seguretat a la pista que hem de contemplar”.

A més va parlar de com la Intel·ligència Artificial (IA) els ajuda a l'optimització de costos. Va parlar la responsable d'Air Europa que "usem la IA les càrregues òptimes de càtering per a cada tipus de vel i hàbits de destinació. D'aquesta manera evitem que es produeixin residus"

UN ACORD HISTÒRIC ENTRE 193 PAÏSOS PER AVANÇAR CAP ZERO CO2 EL 2050

Immaculada Gómez va compartir amb els presents l'acord històric que ha aconseguit el sí de "193 països pertanyents al Grup d'Aviació Civil Internacional. Aquests han acordat un sistema únic i compartit de reducció d'emissions Zero de CO2 per al 2050".

Gómez va voler recalcar també que donada la situació climatològica que tenim, hem d'estar disposats a accelerar la resposta en matèries primeres i criteris comuns de sostenibilitat que són aplicables i replicables a tot el món i als viatges internacionals. Per això des del nostre país, treballem també des de SENASA "colze a colze" amb altres països amb l'objectiu que ningú es quedi enrere i siguem el més efectius possibles Davant els huracans per exemple hem de ser més ràpids i fer front a aquest tipus de problemes com més aviat millor.

ESCOLTA EL QUE FA EL SECTOR DE L'AVIACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT