VÍDEO| BNEW TALENT: El talent unit a la tecnologia fan que les empreses innovin i tinguin èxit

La Directora de Talent i Cultura a Espanya de BBVA , Yolanda Martínez ha conduït el debat on Joan Roca , un dels propietaris del Celler de Can Roca, Sacha Michaud , Cofundador de GLOVO i Toni Segarra Director i Soci Fundador d' ALEGRE ROCA han parlat de les pròpies experiències empresarials.

Tots han desgranat allò que des del seu punt de vista significa la tecnologia aplicada als seus negocis, l'alta cuina, la publicitat i la distribució de productes de porta a porta.

LA TECNOLOGIA UNIDA AL TALENT ÉS EL BINOMI GUANYADOR

Per GLOVO i el seu responsable Sacha Michaud unir "innovació ia talent és bàsic" de fet va admetre durant la seva intervenció que és un "element essencial per al creixement empresarial però que necessita el talent per impulsar-la ja que es queda sense tot el seu potencial".



Des del sector financer Yolanda Martínez també afirma que la tecnologia és bàsica. En aquest sentit afirmava “A BBVA ens hem anticipat, però és veritat que ara tots hi som i hem de fer coses diferents. Jo em sento molt orgullosa de la nostra aplicació de Banca Mòbil, perquè ha estat reconeguda mundialment en moltes ocasions”.

Roca s'unia també a aquesta percepció dins del sector de la restauració de l'alta cuina afirmant: " Al nostre model d'empresa mantenim un triangle on mantenim aquesta innovació, aquesta imaginació, alhora que busquem preservar l'ancoratge amb la tradició, amb la cultura que ens envolta, que ens ha portat fins aquí i que ens segueix inspirant, i aquesta part també poètica i de comunicació necessària perquè el comensal entengui què és el que fem i què és el que passa a casa”.



Per al responsable de GLOVO a més “sent una empresa tecnològica , present a 23 països, la realitat és que competim amb un munt d'altres companyies meravelloses i tecnològiques i innovadores pel talent de les persones. Ara mateix tenim sota la nostra responsabilitat a 3.000 empleats a un segment d'alt creixement. Per això és fonamental poder atreure aquest talent que esculli Glovo, que triïn treballar amb nosaltres i no una altra companyia”.



Per això ha afegit” tenim una visió molt clara del que som com a companyia que contagiem a tots els que formem part, és una cultura empresarial pròpia i l'ensenyem als nostres treballadors perquè l'entenguin i això ajuda al bon funcionament de l'empresa. De fet, la cultura de la companyia i els seus valors no han canviat en els nou anys de vida que tenim. Des que érem 5 persones i fins ara que som una companyia gran a molts llocs, i crec que ha estat fonamental i en aquest sentit som molt honestos amb la cultura que tenim, ni és millor ni pitjor ni perfecta, és la nostra”.

EL TALENT JOVE ÉS UN DELS ELEMENTS BÀSICS PERQUÈ UNA EMPRESA SOBREVIVA EN UN ENTORN EN CONTINU CANVI



La mitjana d'edat dels equips d'empresa com Roca o GLOVO se situa al voltant dels 30 anys. En això hi han coincidit els seus CEO. I d'aquesta manera ho explicava Joan Roca durant el debat “la mitjana, segurament, d'edat al sector local és això, 26, 27, gent jove. A través d'aquest talent, és com un restaurant ha esdevingut el millor restaurant del món".

Afegint a la seva intervenció " els joves que volen venir a treballar amb nosaltres, passen per un procés de selecció i els donem estabilitat. Aquest element la seguretat fa que tota la nostra estructura funcioni i aquest engranatge funcioni, òbviament hi ha moviments però hi ha força estabilitat a la mesura en què pots oferir unes bones condicions laborals”.

CAL TENIR CLIENTS, EQUIPS I PROVEÏDORS FELIÇOS

Cosa que per a Roca és vital “les bones condicions laborals en un sector el de la restauració facilita i molt la innovació. Al nostre restaurant comptem amb dos equips, un és responsable del dinar i un altre el sopar, i un altre fa de reserva, sembla que sigui obvi, però en una alta qualitat això ja va ser una manera d'innovar.

Pels Roca la felicitat dels seus equips és fonamental. En aquest sentit ha afirmat “qui ve a aquest restaurant, ha de ser feliç i el que l'atén ha de ser feliç també. I qui cuina, i qui està darrere, qui està a la pica netejant plats i qui cultiva els productes. Hem de cuidar-nos també, perquè és que és un restaurant. el millor de si, que estiguin bé, que estiguin confortables, que se sentin a gust, que se sentin ben tractats i escoltats”.



Toni Segarra té un punt de vista addicional en trobar-se en un negoci el de la publicitat igual de creatiu però on els equips es reinventen contínuament i la paraula clau és “canvi”. "Som una empresa experta en companyies de comunicació que responen a encàrrecs, en això som peculiars, perquè nosaltres, d'alguna manera, formem un equip juntament amb el que ens fa l'encàrrec. Per tant, la creació de cultura sempre depèn d'una cultura externa a què ens associem. I per això el talent en el nostre segment, és absolutament fonamental”.

De fet, va treure durant la seva intervenció un debat que s'està donant al si de totes les empreses. "Estem parlant sobre si el talent humà serà substituït o no per la intel·ligència artificial. Tenim un debat que acaba de començar, però fins ara l'única manera de tenir idees de comunicació era tenir el talent humà i per tant la necessitat de talent era fonamental, però no hi ha possibilitat de fer-nos sense una gestió correcta d'aquest talent. Per exemple, al Barça amb el mateix talent, d'un any a l'altre, una gestió diferent, de convertir-se els aficionats tenen un equip radicalment diferent i amb un resultat. radicalment diferent”.



Per això ha afegit “això és el que ens fa diferenciar una companyia d'una altra. I en la mesura que la nostra feina consisteix en d'alguna manera associar-nos a un client que necessita els nostres serveis i formar una cultura interna. tornat difícil, a causa de la fragmentació brutal que s'està donant al nostre sector. Hi ha alguna cosa que és complexa al nostre món, que és aquesta construcció d'una cultura, gairebé et diria, temporal, professional, de maneres diferents. ".

"Al nostre sector estem perdent talent, perquè pagar bé és important, bona part del talent marxi al que és públic" ha admès Segarra.

