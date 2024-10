El cooperativisme a Catalunya: desafiaments i experiències reeixides

Íñigo Ucín, expresident de la Corporació Mondragón. Foto: Cercle d'Economia

El cooperativisme és un model empresarial centrat en valors com ara la igualtat, la solidaritat i la cooperació. En el context actual, marcat per ràpids avenços tecnològics i una creixent incertesa econòmica, aquest model enfronta reptes importants. Tot i això, a Catalunya, hi ha cooperatives que han sabut adaptar-se i prosperar, demostrant que aquest model continua sent una via eficaç i sostenible.

En un acte organitzat pel Cercle d'Economia, es van explorar les experiències d'èxit del cooperativisme a través de les intervencions de figures clau al sector. Entre els ponents hi havia Íñigo Ucín, expresident de la Corporació Mondragón , que va explicar com aquesta cooperativa ha crescut fins a convertir-se en un referent mundial. Mondragón, que abasta àrees de negoci tan diverses com la industrial, distribució, financera i del coneixement, compta amb 90 cooperatives i dóna feina a 70.000 persones. Ucín va subratllar que, a més de generar riquesa, la corporació inverteix en projectes culturals i socials, i va destacar la importància d'adaptar-se a les crisis per sortir-ne reforçats.

Per part seva, Maravillas Rojo, presidenta d' Abacus , va compartir la seva experiència en la creació d'aquesta cooperativa el 1968. Abacus va començar com un projecte per renovar la pedagogia a Catalunya i ha evolucionat fins a convertir-se en una comunitat d'un milió de socis amb 44 botigues , dedicades a l'educació i al consum responsable. Rojo va emfatitzar que l'èxit de les cooperatives rau en les persones compromeses amb una societat més equitativa i en la capacitat de transmetre aquests valors a les generacions futures.

Finalment, Xavier López, consultor d'economia social, va fer una crida a reforçar el cooperativisme a Catalunya, reconeixent-ne les fortaleses, com el compromís dels equips, però també assenyalant desafiaments, com el creixement i el finançament. López va concloure que, per potenciar aquest model, cal fomentar més militància i confiança en el cooperativisme.